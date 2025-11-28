Tìm giải pháp để sách lý luận không “cất kho”

Ngày 28-11, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học quốc gia về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.

Theo nhiều đại biểu, thời gian qua, chất lượng sách lý luận, chính trị đã được nâng lên rõ rệt. Nhiều bộ sách quan trọng phục vụ xây dựng Đảng, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách được biên tập công phu, bảo đảm tính chính trị, khoa học và thực tiễn.

Công tác phát hành chuyển mạnh sang mô hình hiện đại, đa kênh, đặc biệt trên nền tảng số, giúp sách lý luận tiếp cận rộng rãi, nhất là giới trẻ. Hoạt động nghiên cứu, học tập sách ngày càng nền nếp, gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế: một số ấn phẩm chậm đổi mới, thiếu hấp dẫn; lượng đầu sách có ảnh hưởng lớn chưa nhiều; phát hành gặp cạnh tranh mạnh trên không gian mạng; nghiên cứu, học tập tại một số địa phương còn hình thức; sách in lậu, in giả chưa được xử lý triệt để.

Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên thẳng thắn nhận định nhiều sách lý luận đang làm theo lối cũ, thiếu tóm lược, câu hỏi mở, tình huống vận dụng, nên tri thức chưa trở thành công cụ học tập hiệu quả. Việc đưa sách về cơ sở bị cản trở, nhiều cửa hàng để nguyên sách trong kho mà không trưng bày, khiến sách không đến đúng đối tượng.

Quang cảnh hội thảo

PGS-TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho rằng làm sách lý luận là “khô, khó và khổ”. Song với tư duy và cách làm mới, sách lý luận đã đến gần hơn với bạn đọc. Ông cho biết nhiều đầu sách lý luận chính trị khi đặt hàng chỉ in 1.000 bản nhưng thực tế có thể phát hành tới 60.000 bản. Điều đó cho thấy nếu xuất bản “những gì nhân dân cần” thay vì chỉ làm “những gì mình có”, ngành sẽ tạo ra nhiều giá trị hơn. Ông thông tin những cuốn mang tính lý luận cao chính là những sách được bạn đọc tìm kiếm nhiều nhất.

Theo PGS-TS Vũ Trọng Lâm, trước kia ngành gần như không giới thiệu sách. Vì thiếu quảng bá nên nhiều tác phẩm hay không được độc giả biết đến và không thể đến tay người đọc. Minh chứng là cuốn Chung một bóng cờ (2010), dày 700 trang, tưởng như khó đọc nhưng vẫn tiêu thụ hết.

Ông Vũ Trọng Lâm cho rằng nhận thức về việc làm sách lý luận đã thay đổi rõ rệt. Điều còn thiếu hiện nay không phải là thị trường, mà là sự năng động trong phát hành. “Tuyến sách lý luận chính trị không phải là tuyến không phát hành được; vấn đề là bạn đọc quan tâm nhưng chúng ta chưa tiếp cận họ đúng cách”. PGS-TS Vũ Trọng Lâm khẳng định phát hành điện tử chính là hướng đi mạnh, giúp sách lý luận đến được với nhiều nhóm độc giả hơn, nhất là thế hệ trẻ và vùng xa.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy kết luận, cần đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, phương thức xuất bản gắn chuyển đổi số; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường phối hợp các cơ quan, trường học, tổ chức xã hội; mở rộng hợp tác quốc tế và xuất bản song ngữ, nhằm phát huy tối đa giá trị sách lý luận, tránh tình trạng “cất kho” và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, học tập.

MAI AN