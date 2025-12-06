Dấu ấn người lính cầm bút Nguyễn Hòa Văn

Ngày 6-12, tại Hà Nội, Báo Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp Báo Biên phòng tổ chức lễ ra mắt hai tác phẩm mới của Đại tá, Nhà báo Nguyễn Hòa Văn: tập thơ Vì sao yêu và cuốn chính luận Tư duy đột phá .

Chia sẻ tại lễ ra mắt sách, Đại tá Đỗ Phú Thọ, Tổng Biên tập Báo Cựu chiến binh khẳng định, hai ấn phẩm là kết quả của hơn 40 năm trải nghiệm trong quân ngũ và đời làm báo của tác giả, là sự hòa quyện giữa “chất lính, chất báo và chất thơ” trong một ngòi bút luôn hướng về sự thật và cái đẹp.

Tư duy đột phá là cuốn chính luận hơn 50 bài viết, phân tích cuộc chiến chống “giặc nội xâm” và những yêu cầu cải cách thể chế, từ tinh gọn bộ máy đến đổi mới tư duy lập pháp. Nếu cuốn sách này thể hiện bản lĩnh sắc sảo của một cây bút chính luận không né tránh vấn đề gai góc, thì tập thơ Vì sao yêu lại hé mở một thế giới mềm mại hơn của tác giả: 39 bài thơ và một ca khúc đậm chất trữ tình, chiêm nghiệm của tác giả. Hai cuốn sách bổ sung cho nhau, một bên lý trí, một bên xúc cảm.

Tác giả Nguyễn Hòa Văn chia sẻ: “Tôi viết Tư duy đột phá để góp một tiếng nói với đồng nghiệp và với những người đang gánh vác trọng trách xây dựng thể chế. Viết là để cảnh báo, để kiến giải, để mỗi cán bộ, đảng viên giữ mình trước những cám dỗ quyền lực. Còn Vì sao yêu là những rung động rất thật với tình yêu, tình thân và cả những day dứt trước những điều chưa trọn vẹn của xã hội. Tôi mong người đọc tìm thấy trong đó niềm tin, sự lắng lại và một chút bình yên”.

Trong buổi ra mắt sách, nhiều ý kiến chuyên gia khẳng định giá trị bền vững của hai tác phẩm. Cựu chiến binh, bác sĩ, TS Đàm Duy Thiên, người bạn lâu năm của tác giả chia sẻ cảm nhận đầy trân trọng: “Chất lính trong cách viết của Hòa Văn thể hiện rất rõ khi luôn hướng về cái đúng, cái thật và cái đẹp. Hai cuốn sách giống như hai nhánh suối chảy từ cùng một nguồn trí tuệ và nhân ái”.

Đặc biệt, tác giả quyết định dành toàn bộ tiền bán sách trong ngày ra mắt để hỗ trợ các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới dịp Tết Bính Ngọ 2026, nghĩa cử thể hiện trọn vẹn tinh thần “viết để phụng sự, sống để sẻ chia”.

