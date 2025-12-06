"Ngụy trang của suy tưởng": Cuộc gặp gỡ giữa di sản Lê Bá Đảng và nhà biếm họa người Úc

Ngụy trang của suy tưởng (Saigon Books và NXB Mỹ thuật) của tác giả TTG là một tác phẩm triết học văn học đương đại với hơn 200 tác phẩm nghệ thuật của danh họa Lê Bá Đảng và phần minh họa của nhà biếm họa người Úc Mikko.

Dưới hình thức mảnh rời tư tưởng, Ngụy trang của suy tưởng mang đến những suy niệm ngắn gọn, sắc bén, mang tính phản biện mạnh mẽ về xã hội hiện đại, ngôn ngữ, bản ngã và bản sắc cá nhân. Ấn phẩm được ví như một khung cửa sổ mở ra thế giới tư tưởng rộng lớn của tác phẩm chính - một thế giới đầy rẫy những câu hỏi về Bản ngã - Thời gian - Không gian và Đời sống.

"Ngụy trang của suy tưởng" là lời mời dành cho những ai suy nghĩ bằng chiều sâu, không áp đặt, không dẫn lối

Tác phẩm được thiết kế như một “lời khiêu khích trí tuệ”, khuyến khích người đọc đặt nghi vấn với những định kiến đã quen thuộc, đồng thời mở ra các suy tư hiện sinh xoay quanh nhận dạng, sự ẩn danh và tính người trong thời đại nhiễu loạn thông tin, thời đại mà cái tôi được phóng đại hóa.

Các đoạn suy niệm trong sách được hình thành trong hành trình tư tưởng và đời sống muôn mặt của tác giả, tạo nên một chất liệu tư tưởng đa lớp, mang tính toàn cầu, không bị lọc qua bất kỳ hệ tư tưởng cố định nào.

Bên cạnh giá trị tư tưởng, Ngụy trang của suy tưởng còn là một tác phẩm mỹ thuật sưu tầm. Ấn bản là sự kết hợp hoàn hảo giữa tác phẩm hội họa của Lê Bá Đảng và minh họa nguyên bản của Mikko (nhà biếm họa nổi tiếng người Úc, nổi bật với phong cách mỹ thuật Trung cổ đặc trưng xuyên suốt hơn hai thập kỷ).

Sự kết hợp này tạo nên một cuộc đối thoại hiếm có giữa văn bản và hình ảnh, đưa cuốn sách vượt khỏi ranh giới đọc - nhìn, trở thành một trải nghiệm thẩm mỹ hoàn chỉnh. Trong không gian thị giác của cuốn sách, họa sĩ Lê Bá Đảng hiện lên như một luồng tư tưởng chủ lưu, nơi từng dấu chấm, từng khoảng trắng trong hình thể giản lược mở ra những miền suy tưởng chưa đặt tên. Sự giản lược triệt để và tinh thần tự do của ông không phải là sự cắt giảm hình thức mà là cách tư tưởng được giải phóng, vận hành theo nhịp điệu riêng, không bị ràng buộc bởi biểu tượng hay cấu trúc.

Tác giả TTG qua những lát cắt tư tưởng của mình, tiếp nhận nhịp điệu ấy như một trường cảm xúc tinh thần, nơi tri thức, trực giác và cảm xúc hội tụ, các tác phẩm nghệ thuật của Lê Bá Đảng không hiện hữu qua mô phỏng hay minh họa mà thấm sâu vào ý niệm, biến ngôn từ thành những “khoảng trống sinh động” - nơi ý tưởng tự khai sinh, nơi tư duy và cảm xúc giao hòa trong một nhịp điệu nội tại liên tục.

Ngụy trang của suy tưởng còn là một đối thoại giữa tư tưởng và mỹ thuật, một trải nghiệm đọc - nhìn hiếm gặp trong xuất bản Việt Nam. Với chiều sâu triết học, tính phản biện sắc bén và giá trị nghệ thuật cao, tác phẩm xứng đáng có mặt trong tủ sách của độc giả yêu triết học, nghệ thuật và những suy niệm vượt thời đại.

QUỲNH YÊN