Bộ sách "Hào khí Đông A" trở lại, thêm phiên bản tiếng Anh

Bằng hình thức kể chuyện sinh động và hình ảnh minh họa giàu cảm xúc, Hào khí Đông A hướng đến bạn đọc trẻ yêu lịch sử. Bộ sách vừa được Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A tái bản, có thêm phiên bản tiếng Anh.

Triều Trần (1225 - 1400) đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lịch sử dân tộc với nhiều chiến công oanh liệt, mang đậm tinh thần Đông A bất khuất. Bộ truyện Hào khí Đông A đưa bạn đọc nhỏ tuổi gặp gỡ năm nhân vật tiêu biểu của triều đại này: Thái sư Trần Thủ Độ, Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn, Bảo Nghĩa vương Trần Bình Trọng, Hoài Văn hầu Trần Quốc Toản và Huyền Trân công chúa. Bộ sách gồm bốn tập do nhà thơ Lê Minh Quốc biên soạn.

Bộ sách "Hào khí Đông A" do Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A và NXB Dân trí liên kết ấn hành

Từ bậc tướng lĩnh đến kẻ sĩ, từ người anh hùng nơi chiến trận đến phận nữ nhi…, mỗi người một tài năng, một khí phách, nhưng tất cả đều hết lòng vì giang sơn xã tắc. Đọc Hào khí Đông A, bạn đọc nhỏ tuổi sẽ hiểu hơn vì sao triều Trần trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết, ý chí tự cường và lòng yêu nước cháy bỏng của dân tộc Việt Nam. Những nhân vật tiêu biểu đó đã góp phần làm nên một triều đại ba lần đánh bại giặc Nguyên - Mông và đưa nền văn hiến dân tộc lên tầm cao mới của tinh thần tự chủ.

Bên cạnh đó, các em không chỉ biết thêm về các anh hùng thời Trần mà còn học được lòng dũng cảm, tinh thần kiên cường, ý chí vượt khó và niềm tự hào dân tộc - những giá trị cần được nuôi dưỡng trong mỗi người trẻ hôm nay. Qua những trang sách ấy, các em sẽ thêm yêu lịch sử, trân trọng quá khứ và nuôi dưỡng ý chí góp phần tiếp nối hào khí cha ông trên hành trình xây dựng đất nước.

Đặc biệt, cùng với việc tái bản, bộ sách Hào khí Đông A còn được dịch sang tiếng Anh, mở ra cơ hội để độc giả quốc tế và các em nhỏ học tiếng Anh cùng khám phá lịch sử Việt Nam qua những nhân vật anh hùng của triều Trần. Phiên bản này không chỉ giúp lan tỏa tinh thần Đông A ra thế giới mà còn là cách để thế hệ trẻ Việt Nam rèn luyện ngoại ngữ thông qua những câu chuyện đậm bản sắc dân tộc.

QUỲNH YÊN