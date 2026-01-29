Gần 3 tỷ đồng tiếp sức trẻ mồ côi do dịch Covid-19

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quà và sổ tiết kiệm đến trẻ mồ côi do dịch Covid-19

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc bày tỏ, dịch Covid-19 đã đi qua, nhưng những mất mát để lại đối với các em nhỏ mồ côi là rất lớn. Từ sự chung tay của thành phố và các nhà hảo tâm, nhiều chương trình chăm lo, hỗ trợ đã giúp các em phần nào ổn định vật chất và tinh thần.

Đặc biệt, chương trình “Vòng tay yêu thương” đã trở thành điểm tựa đầy ấm áp đối với trẻ mồ côi.

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc trao sổ tiết kiệm và quà đến trẻ mồ côi do dịch Covid-19

Theo đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, những cuốn sổ tiết kiệm không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em vững bước hơn trên con đường học tập và trong cuộc sống.

Đại diện Công ty CP Tập đoàn Long Phương, đơn vị hỗ trợ sổ tiết kiệm đến 41 trẻ mồ côi do dịch Covid-19 cho biết, trong quá trình đồng hành cùng trẻ, đơn vị trăn trở làm cách nào để sự hỗ trợ thật sự là điểm tựa bền vững cho tương lai của trẻ.

Đại diện nhà tài trợ trao bảng tượng trưng số tiền gần 3 tỷ đồng đến chương trình "Vòng tay yêu thương"

Từ đó, đơn vị đã điều chỉnh phương thức hỗ trợ sang hình thức tặng sổ tiết kiệm đến từng trẻ để các em có nguồn tài chính vững vàng, an tâm trong hành trình trưởng thành.

Tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã trao tặng quà và sổ tiết kiệm đến 41 em mồ côi do dịch Covid-19, tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quà và sổ tiết kiệm đến trẻ mồ côi do dịch Covid-19

Là một trong 41 trẻ nhận sổ tiết kiệm trong dịp xuân về, em Lê Nguyễn Thảo My, học sinh lớp 9, Trường THCS Trần Quang Khải, phường Phú Thọ Hòa (TPHCM) bày tỏ: “Cuốn sổ tiết kiệm và phần quà tết hôm nay không chỉ giúp gia đình chúng con vơi bớt khó khăn về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn. Chúng con có được điểm tựa vững chắc để tiếp tục đến trường”.

THÁI PHƯƠNG