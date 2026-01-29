Chiều 29-1, thông tin tại buổi gặp mặt báo chí nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM cho biết, trong năm 2025, đơn vị đã bắt giữ gần 400 vụ việc, thu giữ hàng trăm kg ma túy các loại, góp phần giữ vững an ninh, an toàn khu vực biên giới biển và cửa khẩu cảng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM thông tin: là trung tâm kinh tế chiến lược với hệ thống cảng biển, luồng hàng hải quốc tế phức tạp, vùng biên giới biển TPHCM luôn tiềm ẩn nguy cơ về tội phạm xuyên quốc gia và vi phạm chủ quyền.

Quang cảnh buổi họp mặt

Trong năm 2025, đơn vị đã triển khai toàn diện các mặt công tác, xác lập nhiều chiến công nổi bật, đặc biệt là các chuyên án ma túy quy mô lớn.

Song song với nhiệm vụ thực thi pháp luật, lực lượng “quân hàm xanh” còn là điểm tựa vững chắc của nhân dân. Các chương trình như “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân” được tổ chức ở nhiều địa bàn đã góp phần xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí

Đặc biệt, các chương trình “Nâng bước em tới trường” cùng các lớp học tình thương, lớp dạy bơi và tiếng Anh miễn phí, các hoạt động đồng hành, giúp dân ở các địa bàn ven biển đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, lan tỏa hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Lê Minh Tùng phát biểu, đóng góp ý kiến tại buổi họp mặt

Dịp này, Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng trân trọng tri ân các cơ quan báo chí đã đồng hành, phản ánh kịp thời nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ. Lãnh đạo đơn vị mong muốn thời gian tới, báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, phản ánh cuộc đấu tranh cam go với tội phạm và các mô hình giúp dân phát triển kinh tế.

Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí, phát biểu tại buổi họp mặt

Đại diện các cơ quan báo chí cũng đóng góp nhiều ý kiến để công tác phối hợp tuyên truyền ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

MẠNH THẮNG