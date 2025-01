Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà tết tại TP Cần Thơ

Chiều 20-1, Đoàn công tác Trung ương do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo tại TP Cần Thơ, nhân dịp Tết Nguyên đán 2025 sắp tới.

Chủ tịch Quốc hội thăm và tặng quà tết đến lực lượng Công an TP Cần Thơ

Tại Công an TP Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tặng 25 phần quà cho cán bộ, chiến sĩ khó khăn. Phát biểu tại đây, đồng chí Trần Thanh Mẫn thông tin, năm 2024 là năm có nhiều khó khăn, thách thức, song nhờ có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đất nước ta đã đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: hoàn thành và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu; tăng trưởng GDP đạt 7,09%; thu nhập bình quân khoảng 4.700 USD/ đầu người; tỉ lệ hộ nghèo còn dưới 1,93%; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 2 triệu tỉ đồng…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết thêm: Trong năm 2024, Quốc hội đã thông qua nhiều luật liên quan lực lượng công an với nhiều chính sách tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực thi nhiệm vụ của ngành; đảm bảo chế độ, chính sách cho lực lượng công an.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, Công an TP Cần Thơ cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới, theo các nghị quyết của Bộ Chính trị và Đảng ủy Công an Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi lễ

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến thăm, tặng 50 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại phường Tân An (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Tiếp xúc với các hộ dân tại đây, Chủ tịch Quốc hội mong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ, quận Ninh Kiều và phường Tân An tiếp tục chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, xác định đây là việc làm thường xuyên chứ không chỉ tập trung vào các dịp lễ, tết.

VĨNH TƯỜNG