Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Khi có cơ chế phù hợp, Đà Nẵng sẽ bước sang giai đoạn phát triển mới

Thành phố hoàn thành Quy hoạch phát triển

Sau khi nghe các bộ ngành góp ý, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận định, từ một đô thị với không gian phát triển chật hẹp, hạ tầng khó khăn, đời sống một bộ phận nhân dân khá vất vả, ngày nay Đà Nẵng đã có một diện mạo mới. Có thể nói, Đà Nẵng đã tạo nên một kỳ tích trong phát triển kinh tế - xã hội, trở thành thành phố có tốc độ hiện đại hóa tới 87%, hạ tầng xã hội thay đổi hoàn toàn, Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn của Việt Nam và thế giới; đạt được nhiều thành tựu trên lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo… và là thành phố có “đặc sản” “5 không, 3 có, 4 an”, điều mà không địa phương nào đạt được.

Đặc biệt, việc thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng tuy thời gian ngắn và đúng thời điểm bị tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 nhưng đã đạt một số kết quả tích cực.

“Bộ máy chính quyền thành phố gọn nhẹ, hoạt động thông suốt hơn, cơ quan hành chính tích cực, chủ động điều hành, giải quyết kịp thời và hiệu quả các vấn đề cấp bách ở địa phương; góp phần tích cực vào cải cách hành chính, đem lại sự hài lòng cho người dân”, Chủ tịch Quốc hội đánh giá.

Tuy vậy, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, vẫn còn một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2023 của địa phương bị chững lại, đạt thấp so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng. Đây là thách thức lớn đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố từ nay đến cuối nhiệm kỳ.

Song Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là qua khó khăn, thách thức nhưng Đà Nẵng vẫn giữ được khát vọng phát triển, là thành phố đầu tiên trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành Quy hoạch phát triển thời kỳ 2021 - 2030 với tầm nhìn xa và tư duy đột phá; vẫn giữ được tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn vì lợi ích chung; tạo dựng được niềm tin với người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, Đà Nẵng sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới trong thời gian tới, cố gắng trong năm 2023 hoàn thành cao nhất các mục tiêu đã đề ra và bứt tốc trong 2 năm 2024 - 2025 để hoàn thành thắng lợi mục tiêu của cả nhiệm kỳ.

Tiếp thêm động lực mới bằng cơ chế, chính sách

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đường hướng mục tiêu phát triển của TP Đà Nẵng đã rất rõ, đặc biệt, theo Quy hoạch, Đà Nẵng được xác định trở thành "trung tâm lớn" của cả nước và khu vực trong rất nhiều lĩnh vực quan trọng như: trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ…

Nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất bây giờ là triển khai thực hiện Quy hoạch, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đà Nẵng cần rà soát các quy hoạch ngành, quy hoạch đất đai, các chiến lược, dự án phát triển cụ thể...

Để tiếp thêm sinh lực mới cho Đà Nẵng, liên quan đến cơ chế, chính sách đặc thù cho TP Đà Nẵng phát triển, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành ủy Đà Nẵng sớm tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 43, báo cáo kết quả sơ kết lên Bộ Chính trị và xin cơ chế nội dung cụ thể.

Trên cơ sở đó, xin phép xây dựng Nghị quyết mới thay thế, bổ sung cho Nghị quyết 119 của Quốc hội; nghiên cứu kỹ lưỡng các cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội áp dụng cho các địa phương khác trong thời gian qua để làm cơ sở cho việc đề xuất những cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tạo động lực phát triển vượt trội cho thành phố trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, khi có cơ chế, chính sách phù hợp, Đà Nẵng sẽ bước sang giai đoạn phát triển mới.

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng thừa nhận, thời gian qua, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù, TP Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động tiêu cực của thiên tai, dịch Covid-19; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực đô thị có bước phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và chưa đồng bộ; quy mô kinh tế chưa đạt kỳ vọng.

Song, với sự quan tâm của Trung ương, sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, TP Đà Nẵng đã tập trung triển khai đồng bộ, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, từng bước ổn định và phục hồi tăng trưởng kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Trong đó, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt kết quả tốt; tổng sản phẩm xã hội (GRDP) giai đoạn 2021-2023 ước tăng 7,3%; tổng doanh thu lưu trú, lữ hành, các dịch vụ hỗ trợ du lịch ước tăng bình quân 36%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa ước tăng 11,3%; kim ngạch xuất khẩu phần mềm ước tăng 16,5%/năm; tiến độ các công trình, dự án động lực, trọng điểm được đẩy nhanh.

Đồng thời, các chương trình an sinh xã hội được duy trì thực hiện tốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.