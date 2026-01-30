Sáng 30-1, Đảng ủy phường Thạnh Mỹ Tây (TPHCM) tổ chức lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Dũng (sinh năm 1930) tại nhà riêng. Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, dự và trực tiếp trao Huy hiệu Đảng.

Thực hiện: NGÔ BÌNH

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM long trọng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Thị Dũng – đảng viên ưu tú, kiên trung, mẫu mực. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân và gia đình đồng chí, mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Thị Dũng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trải qua hai cuộc kháng chiến và nhiều giai đoạn lịch sử của đất nước, đồng chí Nguyễn Thị Dũng đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch UBND TPHCM trân trọng chúc mừng đồng chí nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, chúc đồng chí luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

Chủ tịch UBND TPHCM ân cần thăm hỏi, chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Dũng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Xúc động đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Dũng bày tỏ niềm vui, lòng biết ơn trước sự quan tâm của Đảng và lãnh đạo TPHCM. Thay mặt gia đình, bà Nguyễn Thị Thanh Nga, con gái đồng chí, hứa tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng các đại biểu chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Dũng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Thị Dũng sinh ngày 10-10-1930, quê phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng. Trong quá trình công tác, đồng chí đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau, gắn bó với phong trào phụ nữ, công tác chính quyền và xây dựng Đảng từ cơ sở đến cấp huyện, cấp ngành; luôn tận tụy, trách nhiệm, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những cống hiến của đồng chí đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Kháng chiến hạng ba, Huân chương Quyết thắng hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, cùng nhiều kỷ niệm chương, bằng khen của Trung ương và địa phương.

Tin liên quan Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

NGÔ BÌNH