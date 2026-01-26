Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Tô Bửu Giám.

Ngày 26-1, Đảng ủy phường Hòa Hưng (TPHCM) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đối với đồng chí Tô Bửu Giám, đợt 3-2-2026.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đến dự và trao Huy hiệu Đảng.

Cùng dự có các đồng chí: Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Thu Hường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Hưng.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã trao Quyết định tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Tô Bửu Giám.

Đồng chí Tô Bửu Giám (sinh năm 1927, quê quán TP Cần Thơ), nguyên trợ lý Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đồng chí Tô Bửu Giám có quá trình cống hiến lâu dài, bền bỉ và to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Hiện đồng chí sinh hoạt Đảng tại Chi bộ khu phố 10, Đảng bộ phường Hòa Hưng.

Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành cho những đảng viên trung kiên, đã suốt một đời cống hiến cho Đảng. Đó còn là sự trân trọng đối với những đóng góp to lớn của đồng chí trong suốt chặng đường cách mạng, dù trong chiến tranh hay hòa bình, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn giữ vững phẩm chất của người đảng viên.

Nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân đồng chí Tô Bửu Giám và gia đình, mà còn là niềm tự hào chung của toàn Đảng bộ phường Hòa Hưng.

Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay và mai sau noi gương, học tập tinh thần cách mạng, ý chí kiên cường, lòng trung thành và trách nhiệm của các đảng viên lão thành.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, trò chuyện với đồng chí Tô Bửu Giám và các thành viên trong gia đình đồng chí.

Ôn lại quá trình hoạt động cách mạng và quá trình công tác của đồng chí Tô Bửu Giám, Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những đóng góp to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM trân trọng gửi lời chúc sức khỏe, chúc đồng chí Tô Bửu Giám sống trường thọ, sống vui, sống khỏe cùng gia đình, con cháu.

Nhấn mạnh Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng đặc biệt, Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ tin tưởng, đồng chí Tô Bửu Giám tiếp tục là “cây cao bóng cả”, tấm gương sáng để các thế hệ đảng viên hôm nay học tập, noi theo.

