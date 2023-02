Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân về dịch vụ công trực tuyến

Chiều 28-2, UBND TPHCM tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá tình hình, kết quả triển khai, thực hiện Đề án 06 năm 2022 của Chính phủ; đề ra phương hướng thực hiện trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì hội nghị.

Đến dự có các đồng chí: Thiếu tướng Lê Minh Hiếu, Phó Cục trưởng Cục C06, Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Tập trung khắc phục tồn tại, khó khăn

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án 06 nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Qua đó, đóng góp vào chương trình chuyển đổi số và xây dựng TPHCM thành đô thị thông minh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, quá trình triển khai đề án tại TPHCM còn những hạn chế, tồn tại. Đặc biệt là còn 5 dịch vụ công chậm, tỷ lệ thấp so với cả nước; việc số hóa một số bộ phận một cửa của sở, ngành, địa phương chưa đạt yêu cầu.

Do đó, đồng chí Phan Văn Mãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần soi chiếu, đánh giá lại để có phương án khắc phục. Trong đó, các đơn vị phải vào cuộc quyết liệt, có sự tập trung, phối hợp chặt chẽ với nhau, cũng như phối hợp với các bộ, ngành trong việc triển khai thực hiện đề án.

Đối với công tác liên quan đến hộ tịch, cư trú sau khi sổ hộ khẩu hết hiệu lực, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu các đơn vị phải thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của Trung ương và TPHCM.

Đồng chí yêu cầu Sở Tư pháp rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật còn có những quy định chồng chéo; rà soát các giấy tờ tuỳ thân với các đối tượng đặc biệt. Đồng thời, đồng bộ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu về hộ tịch với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ chuyển đổi số của thành phố. Bởi đây là kho dữ liệu quý giá mà thành phố đã rất tập trung để thực hiện trong thời gian qua.

Cùng với đó, Công an TPHCM cần tiếp tục tập trung để hoàn thành việc cấp CCCD gắn chip; kịp thời kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhở, tham mưu việc liên thông, kết nối dữ liệu đảm bảo yêu cầu "đúng, đủ, sạch, sống". Đối với công tác mua sắm thiết bị, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu mua sắm của các đơn vị để có phương án phù hợp.

Để đồng bộ việc thực hiện Đề án 06 với nhiệm vụ xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh tại TPHCM, bên cạnh việc tập trung xây dựng chiến lược phát triển và khai thác dữ liệu, đồng chí Phan Văn Mãi yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh cổng thông tin tuyên truyền cho người dân biết, tin, dùng dịch vụ công trực tuyến cũng như các tiện ích mà đề án mang lại.

Thu nhận và cấp hơn 7 triệu thẻ CCCD gắn chip

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 TPHCM, sau hơn 1 năm triển khai, các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng lộ trình đề ra, nhất là 25 dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân, doanh nghiệp. Công tác an toàn, an ninh thông tin được đảm bảo; công tác làm sạch dữ liệu dân cư, cấp CCCD gắn chip kết hợp cấp tài khoản định danh điện tử đạt hiệu quả cao.

Trong đó, Công an TPHCM đã tổ chức 3 đợt cao điểm thu nhận và cấp hơn 7 triệu thẻ CCCD gắn chip điện tử (xếp thứ 5 toàn quốc); cấp hơn 1,4 triệu tài khoản định danh điện tử mức độ 2; tỷ lệ giải quyết các thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công trực tuyến trung bình đạt 57,1%. Đồng thời, Công an TPHCM đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm việc đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ của Đề án 06.

Đến ngày 31-1, 100% các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn TPHCM đã triển khai tiếp nhận thông tin khám, chữa bệnh BHYT bằng thẻ CCCD gắn chip. Trong số người dân dùng thẻ CCCD gắn chip để đăng ký khám, chữa bệnh BHYT có tỷ lệ tra cứu dữ liệu thành công là 93% (so với cả nước là 61,33% ở thời điểm tháng 11-2022)…

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, khó khăn như thủ tục trực tuyến liên thông cấp giấy khám sức khỏe điện tử chưa được hướng dẫn triển khai; bộ phận giải quyết thủ tục hành chính một cửa vẫn yêu cầu công dân xuất trình giấy xác nhận thông tin cư trú (CT07, CT08) trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính. Điều này đã gây bức xúc trong nhân dân.

Do đó, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 TPHCM kiến nghị Bộ Tư pháp và các bộ, ngành có liên quan thường xuyên thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra, chấn chỉnh và yêu cầu các đơn vị ngành dọc thực hiện nghiêm Nghị định 104 năm 2021 của Chính phủ. Trong đó, có các thủ tục liên quan như: Xác nhận độc thân, đăng ký kết hôn, cấp điện nước và tuyển sinh, các lớp đầu cấp học... để hạn chế việc công dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú trước khi cấp giấy xác nhận.

Đồng thời, Bộ Tư pháp cần chia sẻ, liên thông cơ sở dữ liệu chuyên ngành cho ngành dọc để phục vụ tra cứu thông tin giải quyết thủ tục hành chính, nhất là xác nhận tình trạng độc thân và đăng ký kết hôn…