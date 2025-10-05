Chưa có doanh nghiệp đề xuất thực hiện thí điểm giao dịch tài sản mã hóa

Cho đến thời điểm hiện tại, Bộ Tài chính chưa nhận được đề nghị nào của doanh nghiệp đề xuất thực hiện thí điểm giao dịch tài sản mã hóa.

Họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều 5-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Chiều 5-10, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9. Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi thông tin, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, Bộ Tài chính đã xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai, trong đó tập trung xây dựng các nghị định quy định chi tiết để có thể thực hiện thí điểm thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo Thứ trưởng, cho đến thời điểm hiện nay, Bộ Tài chính chưa nhận được đề nghị của doanh nghiệp đề xuất thực hiện thí điểm giao dịch tài sản mã hóa. Hiện có một số doanh nghiệp đã chuẩn bị cho việc này như: đăng ký ngành nghề kinh doanh để tham gia thị trường tài sản mã hóa; phối hợp ở cấp kỹ thuật với cán bộ Bộ Tài chính để trao đổi về công nghệ thông tin, năng lực của cán bộ, các yêu cầu về vốn, quy trình nghiệp vụ… nhằm có đủ thông tin, chuẩn bị một cách chính xác nhất, nhanh nhất.

Bộ Tài chính hy vọng có nhiều doanh nghiệp quan tâm, nhưng tối đa cũng chỉ có 5 doanh nghiệp được cấp phép theo quy định của Chính phủ. Hiện, bộ đang triển khai nhanh nhất để trong thời gian sớm nhất có những doanh nghiệp đầu tiên đủ điều kiện được cấp phép và thực hiện hoạt động này ở Việt Nam. Bộ Tài chính mong thúc đẩy sớm việc này trước năm 2026, tuy nhiên, điều đó phụ thuộc vào sự chuẩn bị của các doanh nghiệp.

Về giải ngân đầu tư công, Thứ trưởng cho biết, kế hoạch đầu tư công năm 2025 được giao 1,11 triệu tỷ đồng. Cập nhật đến ngày 30-9, tỷ lệ giải ngân đã đạt trên 51% kế hoạch. Mục tiêu và hành động của Chính phủ là năm 2025 giải ngân đạt 100% kế hoạch. Điều này đã được tính toán rất kỹ lưỡng, giữa việc giải ngân 100% với kiểm soát lạm phát và đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô cũng như tỷ giá, lãi suất.

Trả lời về giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm tình trạng lạm thu trong năm học 2025 - 2026, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Tấn Dũng nhấn mạnh, trong thời gian vừa qua, Bộ GD-ĐT cùng chính quyền địa phương đã có nhiều văn bản chấn chỉnh tình trạng lạm thu của các cơ sở giáo dục. Năm học 2025 -2026, bộ đã có văn bản gửi các bộ ngành, địa phương, cơ sở giáo dục yêu cầu rõ các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động GD-ĐT phải được cơ quan có thẩm quyền quyết định; nghiêm cấm tất cả các trường hợp, cơ sở giáo dục tự đặt ra khoản thu trái quy định.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Tấn Dũng. Ảnh: QUANG PHÚC

Bên cạnh đó, việc vận động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phải đảm bảo đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền. Bộ cũng yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về niêm yết, công khai thông tin giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn... đảm bảo công khai, minh bạch.

Hiện nhiều địa phương đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện theo đúng danh mục mà HĐND ban hành. Nhà trường tuyệt đối không được gộp nhiều khoản thu, không thu trước nhiều kỳ, không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu trái quy định.

Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục rà soát lại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để có điều chỉnh, bổ sung nhằm đảm bảo quyền của người học; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, khi phát hiện sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bộ cũng đề nghị Quốc hội thường xuyên giám sát việc này ở cả cấp Trung ương và địa phương; đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, thanh tra để chỉ đạo chấn chỉnh ngay tại cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Về kế hoạch sắp xếp lại các trường đại học, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết, bộ sẽ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định và triển khai ngay trong năm 2026.

LÂM NGUYÊN