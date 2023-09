Chưa đủ điều kiện bỏ barie tại các trạm thu phí

Cục Đường cao tốc Việt Nam vừa báo cáo Bộ GTVT về mô hình thiết kế hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) trên các tuyến cao tốc và đề xuất các giải pháp thực hiện.

Cục Đường cao tốc Việt Nam cho biết, hệ thống ETC trên các tuyến đường cao tốc đang ở giai đoạn 1 và đã đạt 100% sử dụng đơn làn ETC có barie (không còn làn thu phí 1 dừng). Theo chỉ đạo của Bộ GTVT, từ năm 2024, hệ thống này sẽ chuyển sang giai đoạn 2, triển khai thu phí theo hình thức đơn làn tự do, không còn barie, chỉ duy trì các dải phân cách các làn, không còn cabin thu phí.

Tuy nhiên, việc này chưa thể thực hiện được trong thời gian tới tại các tuyến cao tốc, do chưa có đủ hành lang pháp lý bảo đảm chặt chẽ và chưa phù hợp với thực tế triển khai tại Việt Nam. Cụ thể, các quy định hiện hành chưa có chế tài để xử lý các tình huống: thẻ không có tiền hoặc không đủ số dư, biển mờ, cố tình che biển, xe chạy quá tốc độ; chưa quy định tất cả các phương tiện phải dán thẻ ETC khi tham gia giao thông...

Vì vậy, Cục Đường cao tốc Việt Nam đề xuất, trên tất cả các tuyến đường cao tốc đang đầu tư và sắp đưa vào khai thác, các làn thu phí vẫn áp dụng thu phí ETC sử dụng công nghệ RFID theo hình thức đơn làn có barie, tương tự các tuyến đường cao tốc đã triển khai.

Cục Đường cao tốc Việt Nam cũng cho biết, theo tham khảo kinh nghiệm của một số nước phát triển trong khu vực, Trung Quốc và Nhật Bản vẫn sử dụng hình thức đơn làn có barie, chưa chuyển sang hình thức đơn làn, đa làn tự do.