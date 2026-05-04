Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, điều hành tín dụng linh hoạt

Chiều 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4. Đây là phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI.

Phiên họp tập trung thảo luận về: tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm; phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tháng 4; những điểm mới trong quy chế làm việc của Chính phủ; nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo tháng 5 và thời gian tới.

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, về lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 5,46% so với cùng kỳ, cao hơn tháng 3 (4,65%). Nguyên nhân do tác động chi phí đẩy từ giá xăng dầu, tác động dây chuyền đến giá cả dịch vụ giao thông, ăn uống, vật liệu xây dựng…

Trong tháng 4, Chính phủ đã tiếp tục chỉ đạo giảm các loại thuế đối với xăng dầu về 0%. Nhờ đó, qua 8 lần điều chỉnh, giá xăng dầu đã giảm 3%-20,5% (giá dầu giảm 20,5%) so với cuối tháng 3, ở mức thấp so với khu vực. Tuy nhiên, do giá thế giới ở mức cao (bình quân tháng 4 trên 110 USD/thùng), khiến giá trong nước vẫn tăng so với cùng kỳ.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, áp lực lạm phát trong thời gian tới tiếp tục cần được theo dõi chặt chẽ. Bởi lẽ, giá xăng dầu thế giới chưa có dấu hiệu giảm; giá điện tăng do vào mùa cao điểm nắng nóng; giá dịch vụ y tế, giáo dục điều chỉnh theo lộ trình.

Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ chỉ đạo một số nội dung: Bộ Công thương bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu với giá cạnh tranh; bảo đảm đủ điện trong mùa nắng nóng để phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số; thực hiện hiệu quả việc chi tạm ứng từ ngân sách nhà nước cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Liên quan giá xăng dầu, Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng cho biết, lãnh đạo Bộ Công Thương cùng Bộ Tài chính đã kiểm soát và bảo đảm tình hình cung ứng xăng dầu cho đến hiện nay. Giá xăng dầu được kiểm soát, nâng cao được tính tự chủ, sức chống chịu, từ chỗ chỉ có mức tồn kho tối thiểu là khoảng 10-15 ngày thì hiện nay đã nâng lên khoảng 23-26 ngày.

Về tín dụng, thời gian qua đã có 33 ngân hàng thương mại giảm lãi suất niêm yết từ 0,1% đến 0,5%. Tuy nhiên, tại phiên họp, các ý kiến cho rằng, lãi suất thực tế tại nhiều đơn vị vẫn duy trì ở mức cao, khoảng 8% - 8,6%/năm đối với các chương trình ưu đãi.

Về nội dung này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn nêu rõ, thời gian vừa qua, bình quân lãi tiền gửi huy động là khoảng 6%, tăng hơn so với đầu năm 0,77%; lãi suất cho vay đã có xu hướng giảm, giữa ngân hàng và doanh nghiệp đang có sự chia sẻ.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; thực hiện hạch toán hiệu quả kinh tế - xã hội khi phân bổ vốn đầu tư công; phải gắn việc phân bổ vốn đầu tư công với đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội cả trước, trong và sau quá trình thực hiện đầu tư.

Thủ tướng cũng chỉ rõ sức ép điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về lãi suất, tỷ giá, lạm phát. Thủ tướng yêu cầu chủ động theo dõi sát tình hình, đánh giá diễn biến của tình hình thế giới để có những biện pháp phù hợp; triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; xây dựng kịch bản điều hành kinh tế vĩ mô...

Với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng chỉ đạo chủ động điều hành lãi suất, tỷ giá, tín dụng linh hoạt, hài hòa, hợp lý; thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với lãi suất phù hợp phục vụ sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng.

Bộ Công thương hoàn thành Quy hoạch Điện VIII, đổi mới phân phối kinh doanh xăng dầu, tập trung dự trữ năng lượng chiến lược, đa dạng hóa nguồn cung.

Bộ Xây dựng triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm; khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc; triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững. Cùng với đó, phát huy hiệu quả Quỹ Nhà ở quốc gia; phấn đấu hoàn thành trên 110.000 căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2026.

Về lĩnh vực y tế, Thủ tướng đề nghị cơ quan liên quan trình cơ chế đặc thù cho Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2; giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc, đưa 2 bệnh viện đi vào hoạt động; hoàn thiện tổ chức bộ máy và phân cấp, phân quyền…

Thủ tướng nêu rõ, bên cạnh những cơ hội và thuận lợi, còn rất nhiều thách thức trong công tác chỉ đạo, điều hành, và khối lượng công việc rất lớn. Do đó, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải tập trung nắm chắc, đánh giá kỹ tình hình, cụ thể hóa, triển khai các nhóm nhiệm vụ đã được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội giao.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh nhiệm vụ tiếp tục rà soát, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đơn giản hóa quy trình, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh...

