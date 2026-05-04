Giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 14%

Ngày 4-5, Bộ Tài chính thông tin về tình hình giải ngân vốn đầu tư công trong 4 tháng đầu năm 2026.

Theo Bộ Tài chính, tổng kế hoạch vốn năm 2026 được Quốc hội giao là 1,08 triệu tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, tăng 175.000 tỷ đồng so với năm 2025. Thủ tướng Chính phủ đã giao chi tiết cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương khoảng 1 triệu tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 4-2026, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch chi tiết cho danh mục nhiệm vụ, dự án gần 981.000 tỷ đồng. Nếu không tính phần kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương do các địa phương giao tăng thêm hơn 13.000 tỷ đồng, tổng số vốn đã phân bổ chi tiết là hơn 967.000 tỷ đồng, đạt hơn 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Số vốn chưa phân bổ chi tiết còn hơn 46.000 tỷ đồng, thuộc 14 bộ, cơ quan Trung ương và 17 địa phương.

Về tiến độ giải ngân, từ đầu năm đến ngày 30-4, cả nước giải ngân hơn 144.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt hơn 14% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương gần 39.000 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương hơn 105.000 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm do nhiều đơn vị gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là việc xác định nguồn gốc đất, đơn giá, phương án đền bù, khiến dự án chưa thể triển khai thi công theo kế hoạch.

Cùng với đó, tình trạng thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng vẫn tiếp diễn; giá nguyên vật liệu tăng cao so với dự toán được duyệt, làm phát sinh chênh lệch chi phí, dẫn đến phải điều chỉnh hợp đồng.

Bộ Tài chính cũng cho rằng, việc lập kế hoạch ở một số nơi chưa sát nhu cầu và khả năng thực hiện dự án, dẫn tới phải điều chỉnh dự án hoặc đề xuất hoàn trả kế hoạch vốn, làm chậm tiến độ triển khai. Năng lực, trách nhiệm của một bộ phận chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu còn hạn chế; chưa chủ động, thiếu quyết liệt trong tổ chức thi công.

Để thúc đẩy giải ngân đầu tư công, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Thông báo số 213/TB-VPCP ngày 25-4 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị toàn quốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Trong đó, các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương phân bổ kế hoạch vốn năm 2026 đã được giao nhưng chưa phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án; phát huy vai trò người đứng đầu các bộ, cơ quan, cấp ủy, chính quyền địa phương trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết.

Bên cạnh đó, cần tăng cường quản lý, điều hành, kiểm soát giá nguyên vật liệu xây dựng; tháo gỡ vướng mắc trong nguồn cung vật liệu; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở hoặc thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

LƯU THỦY