Khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I

Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, số 205, đường Phạm Văn Đồng, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân tham dự lễ cắt băng khai trương Trung tâm báo chí. Ảnh: Ban tổ chức

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc đối với toàn Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Đại hội sẽ tổng kết thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân trao đổi với báo chí trước ngày diễn ra phiên chính thức Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I tại Trung tâm báo chí. Ảnh: BTC

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi khẳng định, việc thành lập và đưa Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội đi vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng. Trung tâm sẽ là nơi cung cấp thông tin chính thống, nhanh chóng, chính xác về diễn biến Đại hội. Đồng thời tại đây, đội ngũ các phóng viên, nhà báo, biên tập viên sẽ được hỗ trợ tối đa về cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện tác nghiệp để thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo phản ánh khách quan, sinh động các hoạt động diễn ra tại Đại hội, từ đó góp phần lan tỏa hình ảnh Đại hội dân chủ, đoàn kết, đổi mới và phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi ghi nhận, trong quá trình chuẩn bị, các cơ quan báo chí Trung ương và của tỉnh Quảng Ngãi đã thể hiện vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, kịp thời thông tin, tuyên truyền toàn diện, sâu rộng từ công tác chuẩn bị, phong trào thi đua yêu nước, đến những công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội. Qua đó, đã góp phần tạo nên không khí phấn khởi, tin tưởng, khơi dậy niềm tự hào và kỳ vọng lớn lao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: BTC

Cũng trong chiều 10-9, phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 cũng diễn ra tại Hội trường Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Để chuẩn bị cho Đại hội, Tỉnh ủy cũng thành lập 16 tổ để thảo luận 16 chuyên đề, làm rõ hơn những định hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025-2030.

NGUYỄN TRANG