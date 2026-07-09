Sản phẩm thân thiện môi trường hút khách

Xu hướng tiêu dùng xanh đang dần trở thành lựa chọn của nhiều gia đình khi các sản phẩm thân thiện môi trường xuất hiện ngày càng nhiều tại hệ thống bán lẻ. Theo thống kê của Saigon Co.op, trong 5 tháng đầu năm 2026, hệ thống đã tiêu thụ khoảng 600.000 sản phẩm thân thiện môi trường, cho thấy nhu cầu đối với nhóm hàng này đang gia tăng.

Nhóm sản phẩm được người tiêu dùng lựa chọn khá đa dạng, từ rau, trái cây, gạo, trứng và sữa hữu cơ; sản phẩm đạt chứng nhận VietGAP, GlobalGAP; sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương đến túi tự hủy sinh học, túi giấy, đồ dùng bằng tre, gỗ, các loại chất tẩy rửa sinh học, giấy và bao bì tái chế, bình nước, ly giữ nhiệt, túi vải hay hộp đựng thực phẩm có thể tái sử dụng nhiều lần.

Theo thông tin được Saigon Co.op công bố trong khuôn khổ Tháng hành động vì môi trường năm 2026, cùng với mở rộng danh mục sản phẩm xanh, hệ thống đang triển khai chuyên đề “Tiêu dùng xanh - Chọn bao bì có trách nhiệm với môi trường”, khuyến khích khách hàng ưu tiên các sản phẩm sử dụng bao bì thân thiện môi trường, từng bước hình thành thói quen tiêu dùng bền vững. Song song đó, Saigon Co.op tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp giảm tác động đến môi trường trong hoạt động vận hành như tiết kiệm năng lượng, tối ưu hệ thống xử lý nước thải và kiểm kê phát thải khí nhà kính để xây dựng lộ trình giảm phát thải.

Việc các nhà bán lẻ như Saigon Co.op mở rộng danh mục sản phẩm xanh và đầu tư vào các chương trình khuyến khích tiêu dùng bền vững được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi thói quen mua sắm, tạo động lực để doanh nghiệp sản xuất phát triển thêm nhiều sản phẩm thân thiện môi trường.

ÁNH TUYẾT