Tiêu dùng thông minh

Mở rộng đầu ra cho sản phẩm OCOP

Ngày hội sản phẩm hợp tác xã, doanh nghiệp thành viên liên kết Saigon Co.op và sản phẩm trên địa bàn xã Vĩnh Lộc (TP Huế ) mới đây đã trở thành cầu nối giữa các đơn vị sản xuất, hệ thống phân phối và người tiêu dùng, góp phần đưa nhiều sản phẩm địa phương đến gần thị trường hơn.

Ngày hội sản phẩm hợp tác xã tại TP Huế thu hút người dân (ẢNH: KHÁNH CHÂU)
Ngày hội sản phẩm hợp tác xã tại TP Huế thu hút người dân (ẢNH: KHÁNH CHÂU)

Tham gia ngày hội, siêu thị Co.opmart Huế giới thiệu nhiều mặt hàng nhãn riêng Co.op cùng các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và hàng hóa tiêu biểu của hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn. Trong đó, nhóm hàng nhãn riêng Co.op tập trung vào các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, phát triển theo tiêu chí chất lượng bảo đảm, giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng ngày của người tiêu dùng.

Việc tổ chức các hoạt động kết nối giữa hợp tác xã, doanh nghiệp và hệ thống bán lẻ được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt, đồng thời tạo thêm đầu ra ổn định cho các đơn vị sản xuất trong khu vực. Đây cũng là hướng đi được nhiều địa phương triển khai nhằm phát huy vai trò của hệ thống phân phối hiện đại trong hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể và xây dựng thị trường hàng Việt bền vững.

PHƯƠNG CHI

Từ khóa

Siêu thị Co.opmart Huế Co opmart OCOP Nhãn Hệ thống bán lẻ Hàng tiêu dùng Kinh tế tập thể Hợp tác xã Đặc sản Hỗ trợ phát triển

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