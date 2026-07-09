Hàng nhãn riêng: Nâng tầm giá trị trong hệ thống bán lẻ

Không chỉ là nhóm sản phẩm giá rẻ, hàng nhãn riêng đang được các nhà bán lẻ đầu tư như một thương hiệu độc lập với chiến lược phát triển riêng để giữ chân khách và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Hàng nhãn riêng được bố trí theo khu vực trong siêu thị (ẢNH: KHÁNH CHÂU)

“Đo ni đóng giày” cho khách hàng

Nếu trước đây hàng nhãn riêng chủ yếu được xem là lựa chọn dành cho người muốn tiết kiệm, thì vài năm gần đây, nhiều nhà bán lẻ đã thay đổi cách phát triển dòng sản phẩm này. Thay vì chỉ gia tăng số lượng mặt hàng hay chạy đua khuyến mãi, nhiều nhà bán lẻ lớn còn đầu tư xây dựng hệ sinh thái nhãn riêng với định vị rõ ràng cho từng phân khúc khách hàng. Chẳng hạn, Saigon Co.op có Co.op Happy, Co.op Select và Co.op Finest; WinCommerce phát triển WinMart Good, WinMart Home, WinMart Care, WinMart Cook và gạo Ngọc Nương; MM Mega Market mở rộng các thương hiệu riêng ở nhóm thực phẩm và hàng tiêu dùng; còn Central Retail đẩy mạnh các sản phẩm mang thương hiệu GO!...

Ông Võ Hoàng Anh, Giám đốc bộ phận hàng nhãn riêng Saigon Co.op, cho biết, quá trình phát triển hàng nhãn riêng luôn bắt đầu từ việc nghiên cứu nhu cầu thực tế của khách hàng. Mỗi dòng sản phẩm được xây dựng với tiêu chuẩn chất lượng, quy cách đóng gói, dung tích, thiết kế bao bì và mức giá riêng, phù hợp với từng nhóm người tiêu dùng. “Chúng tôi muốn người tiêu dùng lựa chọn hàng nhãn riêng vì chất lượng và phù hợp với nhu cầu, chứ không chỉ vì giá thấp hơn. Vì vậy, ngay từ khâu phát triển sản phẩm, doanh nghiệp đã phải tính toán rất kỹ từ chất lượng, bao bì, kích cỡ đến mức giá để mang lại nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng”, ông Võ Hoàng Anh chia sẻ.

Không chỉ đa dạng danh mục, Saigon Co.op còn siết chặt quy trình kiểm soát chất lượng từ khâu lựa chọn nhà cung cấp, xây dựng tiêu chuẩn sản xuất đến kiểm nghiệm sản phẩm trước khi đưa lên kệ. Những nỗ lực này đã được ghi nhận khi mới đây Saigon Co.op được vinh danh ở hạng mục “Thương hiệu hàng nhãn riêng của năm - Việt Nam” tại Retail Asia Awards 2026. Trước đó, dòng Co.op Select cũng được trao giải thưởng Thương hiệu Vàng TPHCM.

Ông TRƯƠNG CHÍ THIỆN, Tổng Giám đốc Công ty Vĩnh Thành Đạt: Hàng nhãn riêng giúp mở rộng đầu ra ổn định Vĩnh Thành Đạt là một trong những doanh nghiệp đồng hành với Saigon Co.op từ những ngày đầu phát triển hàng nhãn riêng ở ngành hàng trứng gia cầm. Đến nay, tỷ trọng tiêu thụ giữa sản phẩm mang thương hiệu của doanh nghiệp và sản phẩm cho nhãn riêng của Saigon Co.op trong hệ thống phân phối gần như tương đương, mỗi nhóm chiếm khoảng 50%.

Lợi thế hút khách

Chiến lược phát triển hàng nhãn riêng được phản ánh ngay tại điểm bán khi các hệ thống siêu thị dành không gian riêng để trưng bày dòng hàng nhãn riêng, kết hợp trải nghiệm và khuyến mãi nhằm giúp người tiêu dùng dễ tiếp cận hơn.

Tại hệ thống Saigon Co.op, chương trình “Lễ hội Việt - 34 sắc màu tự hào” diễn ra đến ngày 22-7 là một ví dụ. Không chỉ giảm giá hàng loạt sản phẩm thuộc các nhãn Co.op Happy, Co.op Select và Co.op Finest, doanh nghiệp còn bố trí khu vực trưng bày riêng để khách hàng dễ nhận diện và so sánh các dòng sản phẩm.

Theo ghi nhận của phóng viên tại Co.opmart xa lộ Hà Nội (phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM), nhiều mặt hàng nhãn riêng đang được giảm giá đáng kể như: giấy vệ sinh Co.op Select (10 cuộn + 2 cuộn) còn 67.000 đồng/lốc; nước giặt Co.op Happy loại 3,5-3,8kg còn từ 99.000-105.000 đồng/túi; nước rửa chén Co.op Select trà xanh – kiwi 3,2kg còn 59.000 đồng/túi; nước lau sàn Co.op Select từ 47.000 đồng, túi rác phân hủy sinh học Co.op Select còn 25.000 đồng/lốc...

Là khách hàng thường xuyên của Co.opmart xa lộ Hà Nội, chị Ngọc Thảo (phường Tăng Nhơn Phú) cho biết, tranh thủ đợt khuyến mãi này chị mua thêm nước giặt Co.op Happy, gạo ST25 Co.op Finest và kem đánh răng Co.op Select. Theo chị, điều khiến gia đình tiếp tục lựa chọn là chất lượng sản phẩm. “Tôi vẫn so sánh với các thương hiệu khác, nhưng chất lượng giờ khá tương đương nên thường ưu tiên hàng nhãn riêng để tiết kiệm chi phí”, chị chia sẻ.

Theo Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), nhóm sản phẩm hàng nhãn riêng bắt đầu tăng trưởng mạnh từ sau đại dịch Covid-19 và hiện đã chiếm khoảng 20-30% thị phần ở một số ngành hàng. Riêng tại Saigon Co.op, thống kê nội bộ cho thấy cứ 10 khách hàng thành viên thì có 6 người mua ít nhất một sản phẩm nhãn riêng mỗi lần đến siêu thị. “Nhiều nhóm hàng nhãn riêng đang tăng trưởng hai con số. Đây là cơ sở để chúng tôi tiếp tục đầu tư phát triển thêm dòng sản phẩm mới, vừa đáp ứng tốt hơn nhu cầu người tiêu dùng, vừa mở rộng cơ hội hợp tác với doanh nghiệp trong nước”, ông Võ Hoàng Anh cho biết.

NGỌC THÙY