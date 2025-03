Chuẩn bị ứng phó đợt không khí lạnh lần thứ 17

Không khí lạnh cuối mùa thường gây mưa gió cả ngày ở miền Bắc

Chiều 13-3, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát thông tin về đợt không khí lạnh này. Đây là đợt không khí lạnh thứ 17 trong mùa đông 2024-2025.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 15-3, Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc bộ phổ biến 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Bắc Trung bộ nhiệt độ dao động 14-17 độ C, trong khi khu vực từ Quảng Bình đến Huế ở mức 17-19 độ C.

Dự báo, từ tối và đêm 15-3 đến sáng sớm 16-3, Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ có mưa, mưa rào rải rác, kèm theo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ chiều tối 15-3, vịnh Bắc bộ sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9. Từ đêm 16-3, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Chiều nay (13-3), Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký công văn đề nghị các tỉnh, thành phố ở khu vực Bắc bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển.

Trong công văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, hướng dẫn người dân các biện pháp bảo vệ sức khỏe, phòng chống rét cho gia súc, gia cầm, bảo vệ cây trồng. Đồng thời, các địa phương ven biển cần thông báo cho tàu thuyền về tình hình gió mạnh để có phương án đảm bảo an toàn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu các địa phương thực hiện trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về tình hình rét và gió mạnh trên biển để kịp thời có biện pháp xử lý.

PHÚC VĂN