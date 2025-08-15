Bất ngờ với clip “bác sĩ đàn, bệnh nhân ung thư hát”

Tiếng hát của bệnh nhân hoà với tiếng đàn của bác sĩ, nhân viên y tế, tạo nên khung cảnh ấm áp, gần gũi, mang lại cảm giác xoa dịu cho những con người đang ngày ngày chiến đấu với bệnh tật...

Mạng xã hội TikTok đang lan truyền một video với giai điệu nhạc phẩm Diễm xưa của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Điều đặc biệt trong video này là những nghệ sĩ chính là những bệnh nhân ung thư đang đồng thanh cất tiếng hát và người đệm piano cho các "ca sĩ" là nhân viên y tế của bệnh viện. Người đăng clip với nội dung: "Sáng 8-7-2025, bác sĩ đàn, bệnh nhân hát".

Kết thúc bài hát, người bệnh liên tục nói “Cảm ơn bác sĩ, hay quá bác sĩ ơi”. Khung cảnh ấm áp và gần gũi do một bệnh nhân ung thư quay lại, mang đến cảm xúc tích cực và được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Video do một bệnh nhân ung thư ghi lại và đăng tải trên TikTok

Theo tìm hiểu, người đệm đàn cho các bệnh nhân ung thư là Dược sĩ Nguyễn Phương Thi, Bệnh viện Ung bướu TPHCM. Anh và người bệnh đã nhiều lần ngẫu hứng hòa nhịp tại không gian này.

Chiếc piano được đặt tại sảnh tầng 1 của Bệnh viện Ung bướu TPHCM, rất quen thuộc trong chương trình Khúc hát yêu thương do bệnh viện tổ chức định kỳ.

Trước đó, mạng xã hội cũng lan truyền video nữ bác sĩ tranh thủ giờ giải lao biểu diễn piano động viên người bệnh. Đó là BS Gia Vũ, Khoa Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Ung bướu TPHCM với bản nhạc Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại Bệnh viện Quân y 175 hay Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, hình ảnh nhân viên y tế, người bệnh chơi piano đã mang đến nguồn năng lượng tích cực trong không gian tưởng chừng chỉ có lo âu.

Một quân nhân ngẫu hứng biểu diễn piano tại Bệnh viện Quân Y 175

Âm nhạc như một liều thuốc tinh thần, xoa dịu trái tim bệnh nhân và người thân trong hành trình điều trị nhiều thách thức và cũng là sợi dây gắn kết giữa y bác sĩ với người bệnh. Đây cũng là nỗ lực của các bệnh viện trong việc chăm lo sức khoẻ tinh thần cho bệnh nhân và thân nhân.

GIAO LINH