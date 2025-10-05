Thủ tướng phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Sáng 5-10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã chủ trì lễ phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương chủ trì lễ phát động thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Lễ phát động được kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành.

Phát động thi đua, Thủ tướng nêu rõ, 77 năm qua, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (ngày 11-6-1948), tinh thần thi đua - ái quốc đã trở thành mạch nguồn sức sống, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Các phong trào thi đua qua các thời kỳ lịch sử đã trở thành sức mạnh nội sinh to lớn của dân tộc, đưa đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn và giành được những thắng lợi vẻ vang, to lớn. Mỗi phong trào thi đua gắn với một kỳ tích của dân tộc qua các thời kỳ.

Hiện nay, các cấp, ngành, địa phương đang ra sức nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, sự kiện trọng đại của đất nước, quyết định đường lối, mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Đợt thi đua cao điểm này nhằm tăng tốc, bứt phá, nỗ lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Các đại biểu dự lễ phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm cao đưa phong trào thi đua này trở thành đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, rộng khắp để "muôn người như một" đồng lòng nhất trí, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược; hành động quyết liệt để biến quyết tâm chính trị thành sản phẩm cụ thể, có thể lượng hóa được, biến mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao thành kết quả thực tiễn.

Theo Thủ tướng, hiệu quả thiết thực là đích đến cuối cùng của đợt thi đua - đó là thành quả thắng lợi, trái ngọt thu được mà mọi người dân đều được thụ hưởng, là sự phát triển phồn vinh, văn minh, thịnh vượng của đất nước, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.

Để "toàn dân đồng lòng, thi đua hành động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, hướng tới Đại hội XIV của Đảng thành công", Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành, địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu phải là những "hạt nhân" tiêu biểu, thi đua "đổi mới tư duy, quyết tâm hành động, cùng nhau sáng tạo, gương mẫu đi đầu, tận tâm cống hiến, kiến tạo phát triển, vì dân phục vụ".

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động phải là trung tâm, chủ thể hăng hái thi đua, lao động hăng say, ngày đêm sáng tạo, hưởng thụ thành quả, chia sẻ niềm vui, đóng góp tích cực xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả…

LÂM NGUYÊN