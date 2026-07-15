Lưu ý để tránh vướng vào tội vận chuyển ma túy

ThS Ngô Minh Tín, Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM) cho rằng, các đường dây ma túy hiện nay thường tổ chức theo phương thức phân tầng rất chặt chẽ. Người gửi, người nhận, người điều phối và người vận chuyển có thể không quen biết nhau; mọi liên lạc được thực hiện qua tài khoản ảo.

Trong trường hợp nếu người giao hàng hoàn toàn không biết và không có căn cứ để biết hàng hóa mình vận chuyển là chất ma túy thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Còn ngược lại, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, người giao hàng cần hạn chế nhận đơn ngoài hệ thống; cảnh giác với các dấu hiệu bất thường như tiền công quá cao, người gửi che giấu thông tin, liên tục thay đổi địa điểm giao nhận hoặc giao qua nhiều trung gian. Các đơn vị cung cấp dịch vụ giao hàng cần xây dựng cơ chế quản trị rủi ro; thiết lập quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin nghi vấn để người lao động có thể chủ động phối hợp cơ quan chức năng.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM, các đối tượng phạm tội về ma túy thường ngụy trang ma túy trong hàng hóa thông thường, túi quà, mỹ phẩm...; đặt giao hàng qua ứng dụng với thông tin người gửi, người nhận không rõ ràng, sử dụng số điện thoại “rác”; giao nhận tại nhiều điểm trung gian nhằm cắt đứt mối liên hệ giữa các mắt xích.

Khi bị phát hiện, các đối tượng dễ dàng chối bỏ trách nhiệm hoặc bỏ trốn, trong khi tài xế xe ôm công nghệ có thể vô tình trở thành người vận chuyển ma túy. Phòng PC04 cảnh báo, người dân và đặc biệt là tài xế công nghệ cần nâng cao cảnh giác, không nhận vận chuyển các gói hàng có biểu hiện nghi vấn, không rõ nguồn gốc hoặc có yêu cầu giao nhận bất thường.

Khi phát hiện dấu hiệu liên quan đến ma túy cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN TÂN - SONG MAI