“Một trang sách, một hạt mầm yêu thương” - Lan tỏa văn hóa đọc

Cuộc thi được tổ chức với mong muốn tạo một sân chơi bổ ích cho thiếu nhi, khơi dậy tình yêu sách, rèn luyện khả năng đọc, cảm thụ, diễn đạt và kể chuyện cho các em. Thông qua việc đọc và kể lại những câu chuyện mình yêu thích, các em có thêm cơ hội bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ, đồng thời lan tỏa những thông điệp đẹp về tình yêu thương, sự sẻ chia và lòng nhân ái.

Cuộc thi không đặt nặng việc tranh tài mà hướng đến việc khuyến khích trẻ em đọc sách, học cách lắng nghe, cảm nhận điều hay từ sách, kể lại câu chuyện bằng ngôn ngữ, cảm xúc của riêng mình, mạnh dạn chia sẻ những câu chuyện đẹp với gia đình, thầy cô, bạn bè và cộng đồng.

Sau các vòng thi sôi nổi, 6 gương mặt xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết. Ban tổ chức đã trao giải nhất cho em Nguyễn Ngọc Minh Châu, lớp 2A7 Trường Tiểu học Lômônôxốp, Hà Nội, với câu chuyện kể Dế Mèn phiêu lưu ký; giải nhì trao cho em Văn Huỳnh Ngọc Diệp, lớp 5/3 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM, với câu chuyện Hàng xóm của tôi Totoro; giải ba trao cho em Phạm Minh Bảo Ngọc, lớp 5/6, Trường Tiểu học Lê Văn Sĩ, phường Tân Sơn Hoà, TPHCM với câu chuyện Mưa đỏ.

BTC cũng trao 3 giải khuyến khích cho các em: Nguyễn Cao Thanh Trúc, lớp 5/1 Trường Tiểu học Đống Đa, phường Tân Hoà, TPHCM; Mai Nguyễn Quốc Bảo, lớp 8A9, Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn, xã Chợ Mới, tỉnh An Giang; Huỳnh Phúc An, lớp 2/5 Trường Tiểu học Bùi Văn Ba, xã Nhà Bè, TPHCM; cùng các 6 giải Khuyến đọc; giải thưởng Đơn vị có nhiều thí sinh tham gia cuộc thi nhất trao cho Trường Tiểu học Lômônôxốp, Hà Nội.

Dịp này, NXB Tổng hợp TPHCM đã trao tặng tủ sách trị giá 10 triệu đồng cho Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn, xã Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Báo Phụ nữ TPHCM cũng chính thức phát động Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần thứ 2-2026 để tiếp nối hành trình đầy cảm xúc của mùa đầu tiên, góp phần nuôi dưỡng tình yêu sách cho các em thiếu nhi, đẩy mạnh văn hóa đọc trong nhà trường.

THÚY BÌNH