Các nghệ sĩ Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang biểu diễn tiết mục "Ngọc nghề truyền trao" (tác giả Phạm Văn Đằng). Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình được tổ chức như một nhịp cầu kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những các thế hệ nghệ nhân, nghệ sĩ đã tận tụy cống hiến và lớp hậu duệ tiếp nối, gìn giữ ngọn lửa nghề.

NSND Tấn Giao và các nghệ sĩ trẻ Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang biểu diễn tiết mục "Cội nguồn non nước". Ảnh: THÚY BÌNH

Đây cũng là lời tri ân sâu sắc các thế hệ nghệ sĩ sân khấu gửi đến Tổ nghiệp, đồng thời là thông điệp khẳng định sự trân trọng, gìn giữ và phát huy nghệ thuật cải lương trong lòng công chúng hôm nay và mai sau; là dịp để quy tụ, gặp gỡ, giao lưu giữa các thế hệ nghệ sĩ trẻ và những bậc tiền bối trong nghề.

Tiết mục "Cung tơ hòa điệu" trong chương trình nghệ thuật “Kính nghiệp Tổ - Gìn tinh hoa”. Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình còn gửi gắm thông điệp: là tâm tư của người nghệ sĩ đam mê nghiệp Tổ, có trọng trách giữ gìn và phát triển nghệ thuật cải lương, gánh vác trên vai sứ mệnh cao quý là trao truyền nghệ thuật sân khấu truyền thống dân tộc cho các thế hệ nghệ sĩ tiếp nối, luôn tận tâm dìu dắt, chỉ dạy cho các lớp nghệ sĩ trẻ từng câu ca, làn điệu, từng động tác, cử chỉ… để các nghệ sĩ trẻ tiếp tục kế thừa và phát huy nghiệp Tổ, giữ gìn tinh hoa nghệ thuật cải lương.

NSND Phượng Loan biểu diễn tiết mục ca cổ "Xuôi dòng Cửu Long". Ảnh: THÚY BÌNH

Trong chương trình, nghệ sĩ Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đã biểu diễn nhiều tiết mục ca múa hấp dẫn: Cội nguồn non nước (tác giả: Phạm Văn Đằng, đạo diễn dàn dựng: Nguyễn Điền Trung), Cung tơ hòa điệu (nhạc sĩ: Minh Ngọc, đạo diễn dàn dựng: NSƯT Lê Trung Thảo), Ngọc nghề truyền trao (tác giả: Phạm Văn Đằng, đạo diễn dàn dựng: Nguyễn Điền Trung), Thành tâm kính nghiệp (tác giả: Nguyễn Điền Thái Dũng), cùng các tiết mục ca cổ: Tiếng đàn kìm, Đêm nghe bài vọng cổ, Xuôi dòng Cửu Long, Mưa trên phố Huế, Tình thắm duyên quê, Thương nhớ người dưng…

NSND Thoại Miêu giao lưu và biểu diễn phục vụ khán giả bài ca cổ "Tình thắm duyên quê". Ảnh: THÚY BÌNH

Tham gia biểu diễn trong chương trình có các NSND Thoại Miêu, Phượng Loan, Tấn Giao và nhiều NSƯT cùng các nghệ sĩ.

Khán giả yêu thích nghệ thuật cải lương chăm chú theo dõi nghi thức rước bàn thờ Tổ của các nghệ sĩ Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. Ảnh: THÚY BÌNH

Sau khi thưởng thức các tiết mục nghệ thuật, đông đảo khán giả đã cùng đứng trang nghiêm theo dõi nghi thức rước bàn thờ Tổ do các nghệ sĩ Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thực hiện.

Tin liên quan Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang giới thiệu Đờn ca tài tử, cải lương đến du khách Thái Lan

THÚY BÌNH