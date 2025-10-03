Nhớ mãi tác giả Nhánh lan rừng

Từ những năm tháng tuổi thanh xuân đến cuối cuộc đời, NSND Thế Hiển đã đi mọi miền biên cương đất nước và đã sáng tác hơn 40 ca khúc về người lính với trái tim tự hào, nhiệt tình.

1. Cuối năm 1986, khi cuộc chiến đấu giúp bạn ở Campuchia diễn ra quyết liệt, tôi gặp nhạc sĩ Thế Hiển tại Mặt trận 479 (tỉnh Siêm Riệp, Campuchia). Nhạc sĩ Thế Hiển khi đó đang cùng nhóm nghệ sĩ xung kích của Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen sang Mặt trận 479 biểu diễn phục vụ bộ đội tình nguyện Việt Nam và nhân dân Campuchia.

Kết thúc chuyến công tác, trong đêm liên hoan chia tay do Bộ Tư lệnh Mặt trận 479 tổ chức, Thế Hiển chia sẻ: “Cuộc sống người lính tình nguyện đẹp lắm anh ạ, tươi nguyên như nhánh lan rừng. Hình như càng gian khổ, ác liệt, người lính Cụ Hồ như nhánh lan rừng càng tươi mới, tràn dâng sức sống”.

Lát sau, gặp lại tôi sau đêm liên hoan, nhạc sĩ háo hức kể: “Một chiến sĩ trẻ vừa tâm sự với tôi là khi nào về đón xuân ở thành phố, anh sẽ mang nhánh lan rừng về tặng người yêu. Đẹp quá, hay quá. Tôi sẽ viết. Tôi sẽ viết…”.

NSND, nhạc sĩ - ca sĩ Thế Hiển. Ảnh: THÚY BÌNH

Giáp Tết Nguyên đán năm ấy, tôi thấy anh xuất hiện trên Đài Truyền hình TPHCM, ôm cây ghi-ta trình bày ca khúc Nhánh lan rừng. Là người được mục sở thị câu chuyện nhạc sĩ - ca sĩ Thế Hiển thai nghén ca khúc nổi tiếng này, lòng tôi khi đó không khỏi bồi hồi, xúc động.

Ngay khi ra mắt, Nhánh lan rừng của nhạc sĩ - ca sĩ Thế Hiển với giai điệu tươi vui, ca từ bình dị gần gũi như lời kể, như chất chứa tinh thần hừng hực và hơi thở cuộc sống của bộ đội tình nguyện Việt Nam ở Campuchia, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng, đặc biệt là giới trẻ, trong đó có cả những người lính trẻ của chúng ta ở Campuchia.

Sau này, dù tôi không làm việc ở Báo Quân khu 7 nữa, nhưng Thế Hiển và tôi vẫn thường xuyên gặp nhau trong những sự kiện lớn của thành phố và đất nước. Điển hình như khi Báo SGGP phát động “Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn” tri ân những người đã từng một thuở “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, chúng tôi mời Thế Hiển tham gia. Không một chút chần chừ, anh lập tức mang đàn lên đường với chúng tôi và dọc hành trình anh luôn say sưa đàn hát, sáng tác…

2. Khi chúng tôi đến tuổi “rời nhiệm sở”, Thế Hiển và tôi lại càng có nhiều dịp gặp nhau hơn. Mỗi khi chuẩn bị tổ chức các chương trình tri ân của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ - thương binh TPHCM, nơi tôi đang tham gia, chúng tôi đều nghĩ đến Thế Hiển. Bằng sự biết ơn các liệt sĩ và những người thân yêu của họ, Thế Hiển luôn phục vụ hết mình, không có bất cứ điều kiện nào.

NSND, nhạc sĩ - ca sĩ Thế Hiển cùng các chiến sĩ hát về biên cương, hải đảo. Ảnh: THÚY BÌNH

Là nghệ sĩ nổi tiếng có sức hút công chúng, đối với quê hương Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình) - nơi quê cha đất tổ của anh, Thế Hiển luôn dành sự quan tâm đặc biệt. Anh luôn xuất hiện trong các cuộc họp mặt đồng hương. Những khi ấy, Thế Hiển hay chọn những ca khúc về quê hương, đất nước, và rồi tiếng ghi-ta bập bùng cùng giọng hát trầm ấm đầy nội lực đã “đánh thức” bao nỗi niềm của những người con xa xứ.

Sinh tử là việc của muôn đời, của đấng tạo hóa. Thế Hiển ơi, thanh thản về với tổ tiên nhé! Cuộc đời của NSND, nhạc sĩ - ca sĩ Thế Hiển với sự cống hiến trọn vẹn cho âm nhạc, đặc biệt với người lính Cụ Hồ, thật đáng trân trọng. Bài viết này xin thay nén tâm nhang gửi đến vĩnh biệt người nghệ sĩ tài hoa luôn “cháy hết mình” vì cuộc đời, vì con người!

NSND, nhạc sĩ - ca sĩ Thế Hiển tên thật là Lại Thế Hiển, sinh ngày 8-12-1955, tại Sài Gòn, nguyên quán Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình). Ông trưởng thành trong hoạt động phong trào văn nghệ quần chúng ngay sau khi đất nước thống nhất, bước vào con đường biểu diễn và sáng tác chuyên nghiệp, tham gia CLB Sáng tác trẻ của Thành đoàn từ năm 1978. Từ năm 1980-1987, ông là diễn viên đơn ca thuộc Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, tham gia nhiều chương trình âm nhạc của Hội Âm nhạc TPHCM và các đoàn nghệ thuật TPHCM. Năm 1987, ông rời Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen và trở thành nhạc sĩ tự do. Năm 1995, ông theo học bậc đại học tại chức khoa Sáng tác và Thanh nhạc, Nhạc viện TPHCM. Năm 1999, ông tốt nghiệp loại giỏi cả hai ngành thanh nhạc và sáng tác. Ngoài sáng tác và đào tạo ca sĩ, nhạc sĩ Thế Hiển còn tích cực tham gia hoạt động xã hội, là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật TPHCM, thường xuyên biểu diễn thiện nguyện, đến với biên giới, hải đảo. Nhạc sĩ Thế Hiển được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú vào năm 2012. Đến năm 2023, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân. Tang lễ NSND, nhạc sĩ - ca sĩ Thế Hiển được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia phía Nam (số 5, đường Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TPHCM). Lễ khâm liệm và phát tang vào lúc 12 giờ ngày 4-10. Lễ viếng bắt đầu từ 14 giờ ngày 4-10. Lễ truy điệu tổ chức lúc 7 giờ ngày 7-10. Sau đó, linh cữu NSND, nhạc sĩ - ca sĩ Thế Hiển được đưa đi an táng tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương.

Mãi mãi Hát về anh Thế Hiển đến với con đường âm nhạc từ cuối thập niên 70 khi anh tham gia sinh hoạt trong CLB Sáng tác trẻ của Thành đoàn TPHCM. Những ca khúc đầu tiên của anh mang kỷ niệm thanh xuân và được đông đảo giới trẻ yêu thích như: Bong bóng bay, Tóc em đuôi gà, Đợi chờ trong cơn mưa… Bên cạnh đó, anh còn viết các ca khúc thiếu nhi nổi tiếng như: Dấu chấm hỏi, Nhong nhong nhong và những bài hát về lực lượng Thanh niên xung phong, Thanh niên tình nguyện như: Hát trên nông trường xanh, Chuyện đời xưa chuyện ngày nay, Hành khúc thanh niên tình nguyện… Đặc biệt, khi trở thành ca sĩ trẻ của Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, Thế Hiển đã tham gia biểu diễn ở Mặt trận 479 (Campuchia). Chính từ hiện thực cuộc sống chiến đấu kiên cường của những người lính tình nguyện Việt Nam, Thế Hiển đã viết nên những ca khúc để đời như: Hát về anh, Nhánh lan rừng… Là ủy viên Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật TPHCM, Thế Hiển đã dành rất nhiều tâm huyết để viết các ca khúc về đề tài xã hội, về những nạn nhân chất độc màu da cam, những đứa trẻ mồ côi lang thang cơ nhỡ, người dân bị thiên tai lũ lụt. Âm nhạc của Thế Hiển giản dị, những ca khúc của anh không cầu kỳ, không có nhiều biến âm, không có nhiều kỹ thuật cổ điển, mà mang phong cách nhạc nhẹ với âm hưởng dân ca. Tháng 6-2024, trong chuyến đi thực tế sáng tác tại Campuchia do Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tổ chức, Thế Hiển bắt đầu có dấu hiệu sức khỏe xấu. Đến các điểm tham quan, anh cũng chỉ ngồi trong xe nghỉ ngơi. Ngay khi trở về nước, anh đã phải nhập viện và sau hơn một năm chống chọi với căn bệnh, NSND Thế Hiển đã vĩnh viễn ra đi, để lại trong lòng mọi người biết bao thương tiếc. Xin thay mặt Chi hội Sài Gòn - Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại TPHCM, gởi những tâm tình đến NSND Thế Hiển với ước mong anh mãi an nhiên nơi chốn vĩnh hằng. ThS-Nhạc sĩ NGUYỄN VĂN HIÊN Ủy viên BCH Hội Âm nhạc TPHCM

TRẦN THẾ TUYỂN