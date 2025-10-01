Món quà văn chương từ tuyển tập "Truyện ngắn đặc sắc 2025"

Tối 1-10, trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 7 năm thành lập, Công ty sách Sbooks đã tổ chức chương trình giao lưu và giới thiệu ấn phẩm Truyện ngắn đặc sắc 2025 (NXB Văn học). Đây là tuyển tập được Sbooks đầu tư công phu, giống như một món quà văn chương nhiều gia vị đối với bạn đọc từ nhiều năm nay.

Tham gia vào chương trình là nhà văn - nhà báo Trần Nguyễn Anh, nhà văn Tống Phước Bảo và nhà văn Đặng Thiên Phong trong vai trò dẫn dắt chương trình. Cả Trần Nguyễn Anh và Tống Phước Bảo đều là những cái tên quen thuộc trên văn đàn, cũng như với tuyển tập Truyện ngắn đặc sắc qua các năm. Góp mặt trong Truyện ngắn đặc sắc 2025, nhà văn Trần Nguyễn Anh mang đến truyện ngắn Chuyến đò đêm xuân, còn nhà văn Tống Phước Bảo mang đến truyện ngắn Người kể chuyện châu thổ.

Từ trái qua: nhà văn Trần Nguyễn Anh, nhà văn Tống Phước Bảo và nhà văn Đặng Thiên Phong trong vai trò dẫn dắt chương trình

Ngoài Trần Nguyễn Anh và Tống Phước Bảo, năm nay, tuyển tập Truyện ngắn đặc sắc 2025 tiếp tục quy tụ những tác giả đã có tiếng vang nhất định như Võ Thị Xuân Hà, Tống Ngọc Hân, Nguyễn Thị Kim Hòa, Phạm Duy Nghĩa, Đỗ Tiến Thụy, Lê Vi Thủy, Lê Quang Trạng…

20 truyện ngắn làm nên một bữa tiệc không kém phần thịnh soạn cho những người yêu văn chương. Có truyện gần gũi, nhẹ bẫng như làn sương sớm; có truyện lạ lùng, nơi tích xưa, giai thoại và huyền sử đan xen, tạo nên một thế giới nửa thực nửa mơ. Lại có truyện đặc quánh bóng tối, nặng như một tiếng thở dài không dứt, tưởng như cả kiếp người vừa hiện ra trước mắt. Những trang viết còn thấp thoáng hiện lên cả quá khứ và hiện tại của đất nước, những tháng ngày chiến tranh, những biến động lịch sử, những vết thương tập thể vẫn chưa kịp liền da. Một sự pha trộn của thời gian lẫn vào từng số phận, từng trang viết.

Duy trì tuyển tập "Truyện ngắn đặc sắc" từ nhiều năm nay là một nỗ lực không nhỏ của Sbooks

Tuyển tập năm nay dẫn bạn đọc từ miền biên ải bạt ngàn lá xanh, đến chốn mênh mông lấp loáng trên đầu con sóng, mở ra bức tranh lập thể về xã hội đương đại. Thoạt nhìn, tưởng chừng chúng rời rạc nhưng sâu bên trong là bao sợi dây vô hình nối kết các phận người với nhau. Cái mừng lẫn cái khổ chưng hửng ở đời, mà ở đây cái buồn khổ như sự thể có tính lây lan, để người với người cũng còn ở đấy nâng đỡ, sẻ chia thì ấy đã là cái mừng. Những cuộc gặp gỡ, trò chuyện ấy vậy mới đáng quý giữa đời đầy phi lý này.

QUỲNH YÊN