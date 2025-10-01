Nhiều chương trình, sự kiện đặc sắc tại Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 5 đến ngày 7-10 (nhằm ngày 14 đến 16-8 năm Ất Tỵ) với hơn 20 hoạt động đặc sắc, phong phú. Lễ hội hứa hẹn tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho đông đảo người dân và du khách.

Trước đó, bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, thông tin cụ thể về Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm nay.

Lễ hội gồm 2 phần: Lễ và Hội. Hoạt động Lễ gồm có: Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác Cần Giờ, Lễ viếng Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Rừng Sác - Cần Giờ, Lễ Thượng đại kỳ Lễ hội; Chương trình khai mạc, Lễ Mừng công ngư dân Cần Giờ; Lễ Cúng tiền hiền hậu hiền, bạn cũ lái xưa; Chương trình nghệ thuật Nghinh Ông Cần Giờ - Đêm hội Trăng rằm; Thả đèn trên biển; Lễ Nghinh Ông trên biển và đón đoàn Nghinh về Lăng Ông...

Đoàn tàu rước kiệu Nam Hải Đại tướng quân với những đàn binh tôm tướng cá theo sau trong Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ - TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hoạt động Hội gồm có: Giải Marathon Xanh lần 4 - năm 2025; tổ chức tuyến đường nghệ thuật, triển lãm hình ảnh, hiện vật về quá trình hình thành và phát triển lễ hội; Hội chợ, triển lãm thương mại kích cầu hàng tiêu dùng mua sắm năm 2025; Lễ hội ẩm thực món ngon từ biển, quà lưu niệm; tổ chức các loại hình trò chơi dân gian mang tính đặc trưng ngành nghề vùng biển; Xe thư viện lưu động số; Hội thi vẽ tranh thiếu nhi; Hội thi làm lồng đèn đẹp; Ngày hội trung thu; Giải Đua xe đạp trẻ vô địch TPHCM năm 2025; Giải Trò chơi vận động bãi biển TPHCM năm 2025; Giải Bi sắt Cần Giờ mở rộng năm 2025; Giải Bóng đá Futsal Cần Giờ mở rộng năm 2025; Giải Pickelball; Giải đua cà kheo; Giải Quần vợt giao lưu lãnh đạo Cần Giờ qua các thời kỳ…

Ngoài ra, tại lễ hội còn có các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, hát bội, văn nghệ phong trào, giao lưu đờn ca tài tử, rối nước; xiếc đường phố, văn nghệ thiếu nhi; biểu diễn lân - sư - rồng, võ nhạc; biểu diễn diều nghệ thuật, biểu diễn dù lượn có động cơ; biểu diễn flycam nghệ thuật ánh sáng; Hội thi Chào mào hót đấu chào mừng Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2025; Hội thi trang trí, diễu hành Xe hoa Lễ hội Nghinh Ông - Đêm hội trăng rằm; Bắn pháo hoa hỏa thuật...

Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ - TPHCM là lễ hội truyền thống duy nhất của ngư dân xã Cần Giờ được tổ chức hàng năm nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong đó, chú trọng giữ gìn nét văn hóa đặc trưng của người dân vùng biển. Thông qua lễ hội tăng cường tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nghề, yêu quê hương, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tin liên quan Khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2024: Âm vang miền duyên hải

CA DAO