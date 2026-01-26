Chương trình văn nghệ của các thầy thuốc, quyên góp được hơn 600 triệu đồng giúp bệnh nhân

Đêm nhạc “ Blouse trắng” với chủ đề “ Ấm áp tình xuân” tối 25-1 tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã quyên góp được gần 675 triệu đồng dành tặng bệnh nhân nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Chương trình do Bệnh viện Chợ Rẫy và nhóm “Blouse Trắng – Hát Cho Yêu Thương” phối hợp tổ chức vào đêm 25-1.

Ca sĩ trong đêm nhạc là các bác sĩ, điều dưỡng, nha sĩ, dược sĩ trên địa bàn TPHCM.

Điểm đặc biệt của đêm nhạc là các tiết mục được chính các thầy thuốc đến từ nhiều đơn vị y tế trên địa bàn TPHCM thể hiện.

Bên cạnh đó, chương trình còn nhận được sự sẻ chia từ những đồng nghiệp phương xa. BS Lê Thị Phương Huyền (từng công tác tại Viện Tim TPHCM, đã định cư ở nước ngoài) tặng chương trình 4 bức tranh để đấu giá. Toàn bộ tiền đấu giá được đưa vào quỹ hỗ trợ bệnh nhân.

Theo BS-CK2 Phạm Thanh Việt – Phó Giám đốc phụ trách Quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đơn vị luôn tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân nặng, trong đó nhiều trường hợp có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

BS Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố biểu diễn trong đêm nhạc.

Vì vậy, đêm nhạc “Ấm áp tình xuân” là cầu nối, sẻ chia và sưởi ấm những hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội của cộng đồng. Toàn bộ số tiền từ chương trình sẽ được trao đến các bệnh nhân khó khăn phải ở lại bệnh viện điều trị dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Một số hình ảnh trong đêm nhạc “Ấm áp tình xuân”:

Đêm nhạc quyên góp được gần 675 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân khó khăn.

Toàn bộ chi phí tổ chức của đêm nhạc, như: âm thanh, ánh sáng, tập luyện… do các thành viên tự nguyện đóng góp, không sử dụng bất kỳ khoản tiền quyên góp nào cho khâu tổ chức, nhằm bảo đảm nguồn hỗ trợ được trao đến bệnh nhân trọn vẹn nhất.

GIAO LINH