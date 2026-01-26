Giữa nhịp sống hối hả của những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, khi sắc mai vàng bắt đầu len lỏi trên các ngõ phố, tuổi trẻ TPHCM đã và đang viết nên hành trình nhân ái bằng những công trình, phần quà nghĩa tình, để không ai bị bỏ lại phía sau khi mùa xuân gõ cửa.

Chúng tôi tìm đến con hẻm 306 trên đường Nguyễn Văn Tạo (xã Hiệp Phước) khi tiếng xẻng, tiếng trộn hồ lách cách đang đều đặn vang lên từ phía nhà ông Nhữ Văn Dũng. Giữa ngổn ngang gạch đá, những gương mặt sinh viên Khoa Xây dựng (Trường Đại học Mở TPHCM) lấm lem vôi vữa nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Vừa thoăn thoắt đẩy xe cát, các bạn vừa trò chuyện rôm rả để xua đi cái nắng gay gắt. Thỉnh thoảng, chúng tôi nghe tiếng ông Dũng gọi ân cần: “Mấy đứa nghỉ tay chút, vào uống nước cho khỏe các con ơi!”. Căn nhà này là nơi sinh sống của gia đình ông gần 20 năm và đã xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi khi triều cường dâng cao hay mưa lớn, nước tràn vào nhà khiến sinh hoạt đảo lộn. Là hộ cận nghèo, việc sửa nhà với ông vốn là một giấc mơ xa xỉ. Nhưng từ ngày 15-1, khi các chiến sĩ “Xuân tình nguyện” chính thức khởi công sửa chữa, giấc mơ ấy đã thành hiện thực.

Ông Dũng không giấu được niềm vui và xúc động vì từ nay không còn lo cảnh ngập lụt, gia đình có thể đón tết trong một mái ấm khang trang. Võ Hồng Đoan, một trong 15 chiến sĩ bám trụ tại công trình, tâm sự: “Những ngày phơi mình dưới nắng rát, học từng công đoạn, nỗ lực cùng hoàn thành phần việc đồng đội giao, giúp được chút nào đó cho bác Dũng chính là ký ức đáng nhớ nhất thời sinh viên của em”. Trước đó, Đoàn xã Hiệp Phước đã vận động nguồn lực và phối hợp triển khai công trình với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng.

Tình nguyện viên chuẩn bị chương trình “Xuân sẻ chia - Tết đong đầy” tại số 5 đường Đinh Tiên Hoàng (ẢNH: CẨM TUYẾT)

Rời Hiệp Phước, chúng tôi ngược về trung tâm thành phố, đến số 5 đường Đinh Tiên Hoàng (phường Sài Gòn). Trong 2 ngày 23 và 24-1, gần 400 tình nguyện viên đã tập trung về đây để cùng thắp lửa cho chương trình “Xuân sẻ chia - Tết đong đầy”. Không gian ngập tràn mùi nếp thơm, đậu xanh và vị đậm đà của những nồi thịt kho trứng. Nguyễn Phương Ân, sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải (Phân hiệu tại TPHCM) đang tỉ mỉ siết chặt từng sợi lạt cho chiếc bánh tét. Ân chia sẻ: “Mỗi dịp tết đến, em vẫn thường gói bánh cùng ba mẹ. Nhưng lần này em rất xúc động khi được đóng góp một phần nhỏ, gửi tình cảm của mình vào những chiếc bánh đến với bà con có hoàn cảnh khó khăn”.

Theo anh Võ Quốc Bình, Trưởng Phòng Kết nối tình nguyện (Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên TPHCM), cho biết, chương trình tập trung hỗ trợ người bán vé số, trẻ em lớp học tình thương và các hoàn cảnh ngặt nghèo. Mỗi phần quà không chỉ là vật chất, mà là sự gửi gắm tình cảm của cộng đồng để mỗi người dân đều được đón một cái tết đủ đầy.

Ở một điểm đến khác, không khí tết tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 01 (xã Xuân Thới Sơn) cũng đang lan tỏa với những cảm xúc rất riêng. Chương trình “Hành trình của niềm tin” đã mang đến đây những trận bóng đá, buổi giao lưu văn nghệ và tư vấn hướng nghiệp đầy ý nghĩa. Nhưng có lẽ, khoảnh khắc xúc động nhất là khi thước phim ngắn về gia đình các học viên được trình chiếu. Nhìn thấy gương mặt lam lũ của mẹ, nụ cười đợi chờ của ba qua màn ảnh, nhiều học viên đã không kìm được nước mắt. Sự hiện diện của các bạn trẻ tình nguyện tại đây đã xóa nhòa mọi khoảng cách, khẳng định rằng “Xuân nghĩa tình” luôn sẻ chia và đón nhận đến cả những người từng lầm lỡ.

Từ những công trình sửa chữa nhà, những nồi bánh, phần quà nghĩa tình, đến các hoạt động đồng hành ở những địa chỉ đặc thù, mạch nguồn sẻ chia ấy tiếp tục được nối dài trong ngày cao điểm của chiến dịch. Ngày 25-1, Ngày cao điểm “Xuân sẻ chia” trong khuôn khổ Chiến dịch “Xuân tình nguyện” lần thứ 18 năm 2026 do Thành đoàn TPHCM phối hợp Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức đã đồng loạt diễn ra tại nhiều khu dân cư, trường học trên địa bàn .

Hành trình yêu thương tiếp tục lan tỏa đến Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè. Tại đây, những chiến sĩ tình nguyện đã cùng viết nên ngày hội “Xuân sẻ chia - Kết nối yêu thương” đầy xúc động. 200 phần quà được trao đi, nhưng giá trị lớn hơn cả chính là những phút giây các chiến sĩ tình nguyện cùng chơi, cùng cười, cùng xoa dịu nỗi đau bệnh tật cho các em nhỏ. Chia sẻ trong niềm xúc động, giám đốc trung tâm Nguyễn Lý Ngọc Thu bộc bạch, các em ở đây vốn đã chịu quá nhiều thiệt thòi khi thiếu vắng hơi ấm gia đình và phải chống chọi với bệnh tật quanh năm. “Vào lúc nhà nhà sum vầy, các em chẳng có một mái ấm riêng để trở về, chỉ biết nương tựa vào nhau”. Chính vì vậy, ngày hội không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn, trao cho các em một ký ức tuổi thơ trọn vẹn và tràn đầy tình thương.

Đi qua từng khu dân cư, từng công trình dân sinh và cả những địa chỉ đặc thù, “Xuân tình nguyện” năm nay tiếp tục khẳng định vai trò của tuổi trẻ TPHCM trong chăm lo tết cho người dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và giàu tính nhân văn.

Ngày cao điểm “Xuân sẻ chia” Điểm mới của Chiến dịch “Xuân tình nguyện” năm nay là diễn ra tại TPHCM với địa bàn, quy mô rộng lớn hơn, thu hút hàng trăm ngàn lượt chiến sĩ tình nguyện. Chiến dịch sẽ kéo dài đến trước ngày 16-2, tập trung chăm lo cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công, hộ khó khăn, trẻ em yếu thế, công nhân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

CẨM TUYẾT - THU HOÀI