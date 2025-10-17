Chuyển Bộ Công an xem xét dấu hiệu vi phạm về phát hành trái phiếu tại nhóm công ty thuộc Novaland

Trong kết luận thanh tra về chấp hành chính sách pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, giai đoạn 1-1-2015 đến 30-6-2023, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã xác định nhiều dấu hiệu vi phạm liên quan tới một số doanh nghiệp.

Theo cơ quan thanh tra, qua quá trình thanh tra việc chấp hành pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp đối với 67 tổ chức phát hành hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau như ngân hàng, bất động sản, sản xuất điện, thương mại tổng hợp, xây dựng… và đã mang lại kết quả nhất định. Tuy nhiên, trong việc phát hành, sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp của doanh nghiệp, các tổ chức phát hành còn có những khuyết điểm, vi phạm.

Cơ quan thanh tra chỉ ra, đối với các tổ chức tín dụng, trong thời kỳ thanh tra cho thấy, hồ sơ phát hành trái phiếu doanh nghiệp có 4/5 tổ chức tín dụng thực hiện chưa đúng quy định đối với nội dung công bố thông tin trước phát hành.

Về sử dụng và quản lý nguồn tiền từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng sử dụng nguồn tiền thu được từ trái phiếu doanh nghiệp chủ yếu phục vụ mục đích cho vay; một số tổ chức tín dụng sử dụng tiền trái phiếu doanh nghiệp chưa đúng mục đích đã nêu tại phương án phát hành.

Theo kết luận thanh tra, riêng tại Công ty cổ phần Tập đoàn Novaland (Novaland), xác định đơn vị này đã phát hành và sử dụng 1.500 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu doanh nghiệp với mục đích tăng vốn vào công ty con là Công ty TNHH Bất động sản Khải Hưng. Sau đó Công ty Khải Hưng sử dụng để nhận chuyển nhượng 99,9% vốn điều lệ (khoảng 1.843 tỷ đồng) thuộc sở hữu của bà Võ Thị Kim Khoa tại Công ty TNHH Bất động sản Thế Kỷ Hoàng Kim.

Tuy nhiên, qua thanh tra dòng tiền tại một số ngân hàng, cho thấy phần vốn góp của bà Võ Thị Kim Khoa tại Công ty TNHH Bất động sản Thế Kỷ Hoàng Kim không tồn tại trong thực tế do phần lớn đã được chuyển đi trong cùng ngày. Cơ quan thanh tra cho rằng, Novaland cùng 3 công ty thành viên khác là Công ty Unity, Aqua, Lucky House đã có những vi phạm trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Sau khi nhận được tiền từ nguồn trái phiếu, các cá nhân đã chuyển cho Công ty cổ phần Kinh doanh Nhà Nova để sử dụng với tổng số khoảng 7.084 tỷ đồng.

TTCP cho rằng, phương thức của Novaland và 3 công ty thành viên trong việc sử dụng tiền trái phiếu có tính chất giống nhau. Các công ty này có dấu hiệu phối hợp với các cá nhân và các pháp nhân để hình thành vốn điều lệ của các cá nhân tại pháp nhân.

Bên cạnh đó, TTCP còn xác định, 4 công ty liên quan Novaland nợ 4.555 tỷ đồng tiền trái phiếu. Với 20 tổ chức phát hành thuộc nhóm các công ty có liên quan đến Novaland, giai đoạn từ 1-1-2015 đến 30-6-2023 đã phát hành 45 mã trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, tổng giá trị hơn 27.300 tỷ đồng. Tính đến 30-6-2023 còn 23 mã đang lưu hành với tổng giá trị hơn 16.800 tỷ đồng, trong đó 4 tổ chức có nợ quá hạn cả gốc và lãi, 2 tổ chức nợ lãi, tổng số tiền nợ là 4.555 tỷ đồng.

Từ đó, cơ quan thanh tra kết luận, 4 công ty liên quan đến Tập đoàn Novaland có vi phạm là Công ty GreenWich, BNP Global, Phát triển bất động sản Cát Liên Hoa, Đầu tư và phát triển Residence.

Trong kết luận, TTCP thông tin 67 tổ chức (gồm 5 ngân hàng, 37 công ty cổ phần, 25 công ty TNHH) đã phát hành 827 mã trái phiếu doanh nghiệp trị giá hơn hơn 462.800 tỷ đồng giai đoạn 2015-2023, trong đó 58,4% không có tài sản bảo đảm.

Nhóm 18 công ty thuộc Tập đoàn Novaland phát hành 131 mã trị giá 67.100 tỷ đồng, chủ yếu để tăng vốn, chuyển nhượng dự án, cơ cấu nợ. Đến 30-6-2023, còn 59 mã lưu hành trị giá hơn 34.800 tỷ đồng, nợ gốc và lãi quá hạn hơn 5.500 tỷ đồng.

TTCP xác định, trong 67 tổ chức phát hành trái phiếu đã được thanh tra, cơ quan thanh tra xác định có 2 vụ việc vi phạm về phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại Novaland và 3 công ty thành viên, 4 công ty liên quan như trên đã được chuyển sang Bộ Công an để xem xét, xử lý.

ĐỖ TRUNG