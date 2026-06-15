Sức sống cơ sở

Chuyển đổi hệ thống chiếu sáng thông minh ở phường Phú Thạnh

SGGPO

Phường Phú Thạnh (TPHCM) thông tin, sẽ từng bước chuyển đổi hệ thống chiếu sáng dân lập hiện hữu theo hướng thông minh, phát triển bền vững.

Đại diện hai đơn vị ký kết hợp tác chiều 15-6
Đại diện hai đơn vị ký kết hợp tác chiều 15-6

Chiều 15-6, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Phú Thạnh và Công ty Điện lực Chợ Lớn ký kết hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt, đồng thời triển khai kế hoạch vận hành hệ thống đèn chiếu sáng dân lập trên địa bàn phường.

Việc ký kết nhằm tăng cường phối hợp giữa địa phương với ngành điện trong quản lý, vận hành hệ thống điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ người dân; đồng thời nâng cao hiệu quả tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và văn minh.

Ông Nguyễn Quang Hiệp, Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Phú Thạnh cho biết, với kế hoạch này địa phương sẽ từng bước chuyển đổi hệ thống chiếu sáng dân lập hiện hữu theo hướng chiếu sáng thông minh, đẩy mạnh thay thế đèn LED tại các tuyến đường, hẻm; xây dựng các giải pháp quản lý, vận hành, duy tu và bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng dân lập giai đoạn 2026-2030…

THI HỒNG

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chiếu sáng thông minh phường Phú Thạnh TPHCM ông Nguyễn Quang Hiệp Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Phú Thạnh Công ty Điện lực Chợ Lớn

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