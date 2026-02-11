Xã Phước Thành (TPHCM): Nhiều hoạt động chăm lo tết cho hộ khó khăn

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương đối với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 11-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Thành tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình”, trao quà cho hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và lực lượng dân quân thường trực có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Phước Thành trao quà cho chiến sĩ dân quân thường trực có hoàn cảnh khó khăn

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 124 phần quà tết cho hộ cận nghèo (1 triệu đồng/suất, hộ mới thoát nghèo (500.000 đồng). Tổng kinh phí trao tặng quà là 98,5 triệu đồng, được trích từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" của xã.

Dịp này, Ủy ban MTTQ xã còn vận động Công ty TNHH Sản xuất gạch tuynel Hoàng Tùng trao tặng 20 phần quà (500.000 đồng/phần) cho chiến sĩ dân quân thường trực có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện lãnh đạo xã trao quà tết

Ban tổ chức chương trình trao quà tết cho các hộ dân

Chương trình “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” là hoạt động có ý nghĩa nhân văn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và MTTQ xã Phước Thành đối với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa truyền thống đoàn kết và nghĩa tình trong cộng đồng.

CAO SƠN