Phường Bình Tiên: Khai mạc Chợ hoa Tết Bính Ngọ 2026

Đây là hoạt động thường niên, nhằm phục vụ nhu cầu thưởng lãm hoa kiểng, trang trí nhà cửa dịp tết cho người dân, đồng thời góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương.

Tối 10-2, UBND phường Bình Tiên (TPHCM) tổ chức khai mạc Chợ hoa Tết Bính Ngọ 2026, tại trục đường 61 - Gia Phú, phường Bình Tiên, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm.

f26b9f8c2f97a1c9f886.jpg
Nghi thức khai mạc Chợ hoa Tết tại phường Bình Tiên, tối 10-2. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Vĩnh Ngân, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Tiên, cho biết chợ hoa không chỉ tạo không gian vui xuân cho người dân mà còn góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại cuối năm, tạo điều kiện để nông dân, doanh nghiệp và tiểu thương giới thiệu sản phẩm, tăng thu nhập.

96e8eb495b52d50c8c43.jpg
Ông Nguyễn Vĩnh Ngân, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Tiên, phát biểu khai mạc. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Chợ hoa năm nay quy tụ nhiều gian hàng với đa dạng chủng loại hoa, cây cảnh và vật phẩm trang trí tết, được bố trí sinh động, tạo nên không gian rực rỡ sắc xuân.

Lãnh đạo phường cũng kêu gọi người dân và du khách khi tham quan, mua sắm cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo trật tự, góp phần xây dựng chợ hoa văn minh, an toàn.

7711b66d07768928d067.jpg
Người dân tham quan, mua sắm tại các gian hàng. Ảnh: ĐÌNH DƯ
ac02065db74639186057.jpg

Dịp này, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tiên trao tặng 200 phần quà tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần mang mùa xuân ấm áp đến với mọi nhà.

d43fcd0d7d16f348aa07.jpg
Ông Lê Kim Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Tiên trao quà tết đến các hộ dân. Ảnh: ĐÌNH DƯ
ĐÌNH DƯ

