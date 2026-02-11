Sức sống cơ sở

Lắp đèn năng lượng mặt trời và sửa chữa đường điện cho gia đình chính sách

Chương trình "Hành trình tri ân - Thắp sáng nghĩa tình"  của Công ty Điện lực Bình Dương (PCBD) đã mang đến hơi ấm mùa xuân cho hàng trăm gia đình chính sách ở phường Phú Lợi (TPHCM).

Ngày 11-2, Ủy ban MTTQ phường Phú Lợi (TPHCM) phối hợp cùng Công ty Điện lực Bình Dương (PCBD) triển khai chương trình “Hành trình tri ân - Thắp sáng nghĩa tình”, đã đến thăm, chúc tết và trao quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

Cụ thể, đoàn đã đến thăm, tặng quà tết cho các gia đình chính sách, gia đình có công trên địa bàn phường, trong đó có Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rực (103 tuổi) cùng các gia đình. Đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh to lớn của các gia đình đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc.

DUY00354.jpeg
Đoàn đến thăm, chúc tết Mẹ VNAH Nguyễn Thị Rực
DUY00363.jpeg
DUY00425.jpeg
DUY00444.jpeg
Đoàn đến thăm, tặng quà tết cho các gia đình chính sách
DUY00430.jpeg
Công nhân đang sửa chữa, lắp đặt đèn năng lượng mặt trời

Theo ông Đỗ Hoàng Sơn, Phó Giám đốc PCBD, cho biết, bên cạnh những phần quà thiết thực, PCBD còn triển khai lắp đặt đèn năng lượng mặt trời và sửa chữa hệ thống điện miễn phí cho 60 hộ gia đình chính sách, giúp bà con đón một mùa xuân an toàn, ấm áp.

MINH DUY

