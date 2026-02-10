Xã Hưng Long công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ

Chiều 10-2, Đảng ủy xã Hưng Long đã trang trọng tổ chức Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Mỹ Yên, Phó Trưởng Ban xây dựng Đảng Đảng ủy xã, công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ định đồng chí Mai Anh Hùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, tham gia Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hưng Long, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Mai Anh Hùng.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Long trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Mai Anh Hùng

Theo Đảng ủy xã Hưng Long, việc kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy nhằm kịp thời củng cố bộ máy lãnh đạo, tăng cường vai trò lực lượng vũ trang trong cấp ủy, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác quân sự - quốc phòng địa phương trong nhiệm kỳ mới.

THIÊN BÌNH