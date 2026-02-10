Sức sống cơ sở

Phường Tân Định khai mạc lễ hội “Xuân gắn kết – Tết nghĩa tình” Bính Ngọ 2026

Chiều tối 10-2, UBND,  Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Định khai mạc lễ hội “Xuân gắn kết – Tết nghĩa tình” chào mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Chương trình có sự tham dự của các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước cùng lãnh đạo địa phương trao tặng quà tết đến đại diện các khu phố.jpg
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước cùng lãnh đạo địa phương trao tặng quà tết đến đại diện các khu phố

Với chủ đề “Xuân gắn kết – Tết nghĩa tình”, lễ hội xác định mục tiêu trọng tâm là chăm lo an sinh xã hội, phát huy tinh thần tương thân tương ái, đảm bảo mọi người dân đều được đón Tết trong không khí đầm ấm, đủ đầy với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đồng chí Đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM trao tặng cây xanh đến lãnh đạo phường Tân Định.jpg
Đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM trao tặng cây xanh đến lãnh đạo phường Tân Định

Lễ hội diễn ra từ ngày 10-2 đến ngày 12-2-2026 với không gian văn hóa rực rỡ và phong phú. Điểm nhấn của hội xuân năm nay là Hội thi “Góc phố ngày Tết” với sự tham gia của 20 khu phố và các cơ quan, đơn vị, tạo nên diện mạo Xuân tươi mới cho từng con hẻm.

z7522191343622_468b640f82c69145f9f60387e26b9eae.jpg
z7522191578809_f60916f6607feb0e27c64906d8d34b3d.jpg
Đông đảo người dân phường Tân Định tham gia các hoạt động lễ hội “Xuân gắn kết – Tết nghĩa tình” chào mừng Xuân Bính Ngọ 2026, phường Tân Định
z7513171312315_727e4dba99e4e3e1aa6e46848a930b9a.jpg
Hội thi gói bánh chưng xanh

Cùng với đó, khách tham quan còn được trải nghiệm không gian “Hương vị Tết quê hương” với hoạt động gói bánh chưng, bánh tét; tham quan “Phố Ông Đồ”, workshop làm tò he, cắm hoa và thưởng thức các loại hình nghệ thuật di sản như Đờn ca tài tử, hát bội cùng các trò chơi dân gian như nhảy sạp, ô ăn quan.

MẠNH THẮNG

