Chuyên gia bệnh truyền nhiễm mới nổi được Đại học Oxford phong hàm giáo sư

3 nhà khoa học của Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) tại Việt Nam vừa được phong hàm giáo sư.

Ngày 10-8, Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) tại Việt Nam cho biết, 3 nhà nghiên cứu cấp cao vừa được Đại học Oxford (Anh) phong hàm giáo sư gồm: GS Lê Văn Tấn, GS C. Louise Thwaites, GS Timothy Walker.

OUCRU tại Việt Nam được thành lập từ năm 1991, đặt trụ sở ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM. Đơn vị thực hiện nghiên cứu các vấn đề liên quan đến bệnh truyền nhiễm nhằm cải thiện sức khỏe của người dân.

3 nhà nghiên cứu cấp cao của OUCRU Việt Nam vừa được Đại học Oxford (Anh) phong hàm giáo sư. Ảnh: OUCRU.ORG



Trong 3 chuyên gia mới được phong hàm giáo sư, GS Lê Văn Tấn hiện là Trưởng nhóm nghiên cứu Nhiễm trùng mới nổi tại OUCRU Việt Nam.

Ông là chuyên gia tuyến đầu chống các dịch bệnh như Covid-19, đậu mùa khỉ, cúm H5N1 và bệnh tay chân miệng.

Ông còn được biết đến với những nỗ lực xây dựng năng lực nghiên cứu bền vững tại Đông Nam Á. Qua đó, giúp Việt Nam và các quốc gia trong khu vực chủ động ứng phó những thách thức đến từ bệnh truyền nhiễm.

Theo GS Lê Văn Tấn, khoa học đòi hỏi tinh thần đồng đội. Vì vậy, ông vô cùng biết ơn những đóng góp và sự hỗ trợ từ nhóm nghiên cứu bệnh truyền nhiễm mới nổi, OUCRU, Đại học Oxford, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, cộng tác viên và các nhà tài trợ.

Trong khi đó, nữ giáo sư C. Louise Thwaites là chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc tích cực thực nghiệm.

Các nghiên cứu của bà đã góp phần thay đổi đáng kể việc chăm sóc bệnh nhân hồi sức cấp cứu ở các quốc gia có nguồn lực hạn chế. Hiện, GS C. Louise Thwaites đang là chủ dự án nghiên cứu sử dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao nghiên cứu và điều trị bệnh viêm phổi.

Giáo sư Timothy Walker hiện là nghiên cứu viên lâm sàng của Nhóm nghiên cứu bệnh lao tại OUCRU Việt Nam.

Nghiên cứu của GS Timothy Walker kết hợp dữ liệu di truyền, dược học và y tế công cộng, nhằm hiểu rõ hơn về bệnh lao kháng thuốc. Từ đó, phát triển các giải pháp chẩn đoán và điều trị chính xác hơn, duy trì hiệu quả kiểm soát bệnh lao trên toàn cầu.

GIAO LINH