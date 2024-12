Cảnh giác dịch bệnh mới nổi, tái nổi

Diễn biến bất thường, khó dự báo

Theo TS Nguyễn Lương Tâm, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), hầu hết bệnh mới nổi đều bắt đầu từ động vật rồi lây cho người (chiếm hơn 70%). Xu thế xuất hiện của các bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi tập trung vào các bệnh do virus, giun sán, nấm… và tập trung vào 4 nhóm bệnh chính: từ động vật hoang dã truyền sang cho con người (như HIV, Mpox, zika…); từ động vật hoang dã, sau đó lây cho vật nuôi trong gia đình và truyền sang người (như bệnh cúm, cúm A, viêm não Nhật Bản B, dại…); từ các véc-tơ truyền (muỗi, ve…); các căn nguyên gây bệnh nhiễm trùng, bệnh truyền nhiễm kháng thuốc, đặc biệt là vi khuẩn kháng lại kháng sinh.

Tại Việt Nam, từ đầu năm đến nay ghi nhận 20.469 trường hợp nghi sởi, trong đó 4.918 trường hợp dương tính và 5 trường hợp tử vong. Nhiều bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sốt rét, bạch hầu, cúm mùa… và một số dịch bệnh mới xuất hiện ở Việt Nam cũng có xu hướng gia tăng. Cụ thể, trong năm 2024, cả nước ghi nhận 73 ca mắc đậu mùa khỉ (Mpox), chủ yếu tập trung tại TPHCM và các tỉnh miền Nam; 12 ca mắc bệnh than tại Điện Biên và Sơn La. Số ca mắc cúm mùa cũng có sự gia tăng nhanh, cả nước đã ghi nhận 264.830 trường hợp mắc cúm mùa được báo cáo, với 8 ca tử vong tại Bình Định, Hà Nội, Khánh Hòa và Phú Yên.

“Nhu cầu giao thương, du lịch ngày càng tăng cao cùng với diễn biến thời tiết thay đổi bất thường là các điều kiện thuận lợi làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Thêm vào đó, một bộ phận người dân chủ quan, không tiêm chủng hoặc phản đối tiêm vaccine cũng đang làm gia tăng thách thức trong việc kiểm soát dịch bệnh”, TS Nguyễn Lương Tâm cảnh báo.

WHO công bố kết quả xét nghiệm bệnh lạ tại Congo

Ngày 15-12, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xác định: sốt rét có thể là nguyên nhân chính gây ra căn bệnh lạ tại Congo. Tính đến ngày 11-12, tại khu vực Panzi, tỉnh Kwango, Congo đã ghi nhận 406 trường hợp mắc căn bệnh này, 31 trường hợp tử vong. Các trường hợp mắc chủ yếu là trẻ em, và tất cả trường hợp nặng đều bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Ban đầu, các chuyên gia của WHO cho rằng căn bệnh chưa được xác định này rất có thể là bệnh cũ, như viêm phổi cấp tính, cúm, Covid-19, sởi, sốt rét, sốt xuất huyết hay chikungunya (một loại bệnh sốt cấp tính lây truyền do muỗi vằn truyền bệnh). Các triệu chứng của bệnh bao gồm sốt, đau đầu, ho, khó thở và thiếu máu, rất giống các bệnh đường hô hấp thông thường.

Trong khi đó, vào tháng 9-2024, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, một căn bệnh bí ẩn tấn công 7 ngôi làng thuộc huyện Kutch, bang Gujarat, khiến 16 người tử vong, trong đó có 6 trẻ em. Triệu chứng bệnh gần giống với cảm cúm. Người mắc bệnh bị cảm lạnh, ho, viêm phổi, sốt và khó thở. Kết quả điều tra lâm sàng ban đầu cho thấy ít nhất 10 người bệnh tử vong do tình trạng viêm phổi, nhiễm trùng đường hô hấp hoặc suy hô hấp nghiêm trọng. Hai người chết do nhồi máu cơ tim, một người bị đột quỵ não. Giới chuyên gia nghi ngờ đợt bùng phát liên quan đến những trận mưa lớn ở huyện Kutch. Từ sau đại dịch Covid-19, Ấn Độ đã đối phó ít nhất hai đợt dịch bùng phát do bệnh sốt bí ẩn, khiến hàng chục người tử vong, hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân mầm bệnh.

* Trước thông tin phòng thí nghiệm ở Australia gặp sự cố thất lạc 323 ống chứa virus nguy hiểm làm dấy lên nỗi lo dịch bệnh có thể lây lan ra ngoài môi trường và gây nguy hại sức khỏe cho người dân, PGS Đỗ Văn Dũng, nguyên Trưởng khoa Y tế công cộng, Đại học Y Dược TPHCM, khẳng định, việc lo ngại là không cần thiết. Bởi khi các lọ chứa virus bị thất lạc ra bên ngoài, virus sẽ bị phá hủy do nhiệt độ môi trường. Bên cạnh đó, các loại virus trong ống nghiệm bị thất lạc là virus chưa có đột biến, chưa được biến đổi nên không khác gì virus trong tự nhiên.

THANH HẰNG