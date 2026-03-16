Một số quốc gia bắt đầu giải phóng nguồn dự trữ dầu

Kho dự trữ dầu tại tỉnh Kagoshima, Nhật Bản.

Tại Nhật Bản, ngày 16-3, chính phủ nước này đã bắt đầu xả dầu từ kho dự trữ nhằm giảm bớt lo ngại về nguồn cung và ổn định thị trường nhiên liệu trong nước.

Hôm 11-3, Thủ tướng Sanae Takaichi thông báo kế hoạch giải phóng khoảng 80 triệu thùng dầu từ kho dự trữ, mức lớn nhất từ trước đến nay của Nhật Bản. Con số này tương đương mức tiêu thụ trong vòng 45 ngày ở trong nước và cao gấp 1,8 lần lượng dầu được giải phóng sau thảm họa động đất và sóng thần năm 2011 tại khu vực Đông Bắc nước này.

Trong khi đó, ngày 15-3, Bộ trưởng Năng lượng Canada Tim Hodgson cho biết, nước này sẽ cung cấp 23,6 triệu thùng dầu và tăng cường xuất khẩu khí đốt tự nhiên trong những tháng tới nhằm góp phần ổn định thị trường năng lượng.

Trước đó, Mỹ dự kiến giải phóng 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp của nước này và việc vận chuyển toàn bộ lượng dầu ra thị trường có thể mất khoảng 120 ngày.

Theo Kyodo, Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) ngày 15-3 cho biết kế hoạch đưa 400 triệu thùng dầu ra thị trường của 32 quốc gia thành viên sẽ “sớm bắt đầu".

