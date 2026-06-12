Chuyển hồ sơ vụ chặt phá rừng ở đặc khu Côn Đảo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra

Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo đã ban hành quyết định chuyển hồ sơ vụ chặt phá rừng tự nhiên ở đặc khu Côn Đảo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngày 11-6, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo đã ban hành Quyết định số 09/QĐ-CHS chuyển toàn bộ hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm, cùng tang vật, bằng chứng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông T.N.

Theo kết quả xác minh tại báo cáo số 59/BC-TKLCĐ của Trạm Kiểm lâm cơ động thuộc Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo, vào ngày 29-5-2026, cơ quan chức năng phát hiện ông T.N. có hành vi chặt, đốt, phá rừng tự nhiên tại Tiểu khu 6, rừng phòng hộ, do UBND đặc khu quản lý. Diện tích rừng tự nhiên bị thiệt hại thực tế là 1.107m².

Tại cơ quan chức năng, ông T.N. thừa nhận mục đích phá rừng là để lấy đất canh tác và hoàn thiện hồ sơ chỉnh lý đo đạc, để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất với tổng diện tích 3.770m².

Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo yêu cầu tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra để kịp thời ngăn chặn hành vi chặt phá rừng

Quá trình xác minh cho thấy hành vi vi phạm của ông T.N. mang tính hệ thống và kéo dài. Từ năm 2018, ông T.N. đã bị phát hiện lấn chiếm 1.932,2m² đất rừng phòng hộ, thay vì chấp hành các quyết định cưỡng chế, khắc phục trả lại hiện trạng thì ông T.N. tiếp tục mở rộng quy mô lấn chiếm lên đến 4.460m².

Trên diện tích chiếm dụng trái phép, ông T.N. xây dựng nhà ở và 2 dãy nhà trọ gồm 7 phòng để kinh doanh cho thuê. Nghiêm trọng hơn, từ năm 2009 đến năm 2026, ông T.N. đã thực hiện 4 lần bán đất bằng giấy tay cho các cá nhân khác, thu lợi bất chính 840 triệu đồng.

Báo cáo xác minh cũng chỉ rõ dấu hiệu thiếu trách nhiệm của một số cá nhân khi vẫn tiến hành đo đạc, tiếp nhận hồ sơ trên diện tích đất rừng đã được cảnh báo vi phạm.

Ngày 11-6, UBND đặc khu Côn Đảo đã phát hành Thông báo số 280/TB-UBND truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND đặc khu Phan Trọng Hiền, tại cuộc họp trao đổi phương án xử lý trường hợp vi phạm về lâm nghiệp. Theo đó, UBND đặc khu thống nhất chủ trương xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lấn chiếm, chặt phá cây rừng trên địa bàn đặc khu Côn Đảo nhất là vụ việc liên quan đến ông T.N. Vụ việc xảy ra cho thấy sự phối hợp không chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan và thiếu sót của các cơ quan, đơn vị liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ rừng. Đề nghị tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng trên địa bàn đặc khu Côn Đảo để kịp thời ngăn chặn hành vi chặt phá rừng của người dân ngay từ lúc bắt đầu, không để tình trạng người dân chặt phá rừng xong mới phát hiện...

THÀNH HUY