Xã hội

"Chuyến xe 0 đồng" đưa 300 người về quê đón tết

SGGPO

Khuya 9-2, các chuyến xe 0 đồng trong chương trình "Chuyến xe số 7+" xuất phát từ điểm đón tại Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - ĐHQG TPHCM đã đưa hàng trăm sinh viên, công nhân, người lao động khó khăn, người khuyết tật… về quê đón tết.

"Chuyến xe 0 đồng" đưa 300 người về quê đón tết
5.jpg
Đoàn xe đưa người lao động về quê đón tết

“Chuyến xe số 7+” là dự án thiện nguyện được tổ chức hàng năm vào dịp Tết Nguyên đán, khởi xướng từ năm 2017 bởi Quỹ bảo trợ T.E.S, tiền thân là Tổ chức VNO.

Đến nay, đã có hơn 1.300 vé xe 0 đồng được trao đến những người lao động, sinh viên nghèo, người khuyết tật, người cao tuổi quê ở các tỉnh miền Trung đang sinh sống và làm việc tại TPHCM, không có điều kiện về quê đón tết.

Năm nay, có 7 chuyến xe đưa hơn 300 người là sinh viên, công nhân, người lao động khó khăn, người khuyết tật… về quê ở các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Trị, Nghệ An, Quảng Ngãi… Trên mỗi xe sẽ có 4-5 sinh viên tình nguyện viên đi theo để chăm sóc, giao lưu, hỗ trợ đồ ăn, khuân vác hành lý…

4.jpg
Trước khi lên đường, hành khách được tham gia bốc thăm trúng thưởng

Trước khi lên đường, các thành viên dự án “Chuyến xe số 7+” và nhà tài trợ tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, phát đồ ăn nhẹ, tặng quà tết, lì xì, bốc thăm trúng thưởng... cho hành khách.

Đây là năm thứ 10 của dự án Chuyến xe số 7+. Ngoài tặng vé xe 0 đồng, hành khách còn được khám mắt miễn phí tại Bệnh viện Mắt Á Châu và mua sắm nhu yếu phẩm tại hội chợ Tết 0 đồng.

3.jpg
Hành khách của Chuyến xe số 7+ tham gia hội chợ tết 0 đồng

Anh Nguyễn Hoàng Khải, nhà sáng lập VNO cho biết, “Chuyến xe số 7+” mong muốn góp phần chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho những người lao động nghèo, đưa không khí tết đến với mọi người.

2.jpg
Tình nguyện viên hướng dẫn hành khách lên xe

“Những tấm vé 0 đồng hy vọng như một món quà mang giá trị động viên tinh thần cho cho người lao động xa quê, sinh viên hoàn cảnh khó khăn để mọi người tiếp tục vươn lên”, anh Nguyễn Hoàng Khải chia sẻ.

Tin liên quan
BÙI TUẤN

Từ khóa

VNO Nguyễn Hoàng Khải Lì xì Vé xe Khuân vác Bính Ngọ Đồ ăn thức uống Tình nguyện viên Về quê Hội chợ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn