Sửa đổi, bổ sung điều kiện để được hưởng chính sách nhà ở xã hội

Ngày 9-2, Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản. Trong đó, đáng chú ý là các quy định về nhà ở xã hội.

Chính phủ sửa đổi, bổ sung các quy định về nhà ở xã hội. Ảnh minh họa

Về điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, Nghị định số 54/2026/NĐ-CP mở rộng tiêu chí xác định điều kiện chưa có nhà ở, bao gồm trường hợp không có thông tin về nhà ở trong giấy chứng nhận và không phụ thuộc thời điểm nộp hồ sơ mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Đồng thời, thẩm quyền xác nhận cũng được quy định theo hướng rộng hơn là giao cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo pháp luật đất đai.

Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung điều kiện thu nhập để được hưởng chính sách về nhà ở xã hội theo hướng chuyển thẩm quyền xác nhận từ UBND cấp xã sang công an cấp xã và bổ sung cơ chế kê khai, cam kết, hậu kiểm thu nhập.

Quy định mới cũng xác định rõ đơn đề nghị xác nhận là giấy tờ chứng minh đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội. Mức trần thu nhập vẫn giữ theo quy định cũ (độc thân không quá 15 triệu đồng/tháng; đã kết hôn tổng thu nhập không quá 30 triệu đồng/tháng).

Cũng theo nghị định, việc ưu tiên đối tượng là nữ giới được áp dụng đối với trường hợp người đứng đơn đăng ký là nữ giới đơn thân hoặc phải là chủ hộ của hộ gia đình trên cơ sở dữ liệu về cư trú.

Đối tượng ưu tiên được bố trí căn hộ/căn nhà theo thứ tự lần lượt như sau: người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người được bố trí tái định cư theo hình thức mua nhà ở xã hội, nữ giới.

Trường hợp số lượng đối tượng ưu tiên trong 1 nhóm vượt quá số lượng căn hộ/căn nhà ưu tiên còn lại, thì thực hiện bốc thăm giữa nhóm đối tượng ưu tiên đó, các đối tượng còn lại được tiếp tục tham gia bốc thăm cùng với các đối tượng không ưu tiên.

Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung về quy định chuyển tiếp đối với việc bán nhà ở xã hội đang cho thuê. Theo đó, cho phép chủ đầu tư được ưu tiên bán cho người đang thuê đủ điều kiện khi có nhu cầu mua nhà trước thời hạn 10 năm, dài hơn so với quy định cũ là trước 5 năm.

Ngoài ra, mở rộng thêm phương án bán lại nhà ở xã hội cho quỹ nhà ở quốc gia và bổ sung chi tiết cách xác định giá bán nhà ở xã hội đang cho thuê (bao gồm giá thẩm định, lãi vay, khấu hao...).

Cụ thể, trường hợp đang cho thuê nhà ở xã hội theo quy định thì chủ đầu tư được ưu tiên bán nhà ở cho người đang thuê nếu người thuê có nhu cầu mua trước thời hạn 10 năm và đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện theo quy định của nghị định này hoặc bán lại nhà ở này cho Quỹ nhà ở quốc gia.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 9-2-2026.

LÂM NGUYÊN