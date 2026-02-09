Xã hội

Lữ đoàn 127 tổ chức chương trình “Xuân chung tay giữ biển - Tết thắm tình quân dân”

SGGPO

Ngày 9-2, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân tổ chức chương trình “Xuân chung tay giữ biển - Tết thắm tình quân dân” nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

1. Đại tá Nguyễn Lương Khuyên tặng quà thân nhân thương binh trong đơn vị.JPG
Đại tá Nguyễn Lương Khuyên tặng quà đến thân nhân thương binh trong đơn vị

Tại chương trình, Lữ đoàn 127 đã trao 45 phần quà với tổng trị giá hơn 25 triệu đồng tặng các quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, thân nhân thương binh và các cháu học sinh giỏi là con của quân nhân trong đơn vị.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Lương Khuyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 127, nhấn mạnh những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện tình cảm, sự quan tâm, là nguồn động viên tinh thần thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để cán bộ, chiến sĩ và gia đình yên tâm lao động, công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Đồng chí Chính ủy Lữ đoàn 127 tặng quà cho các cháu học sinh giỏi.JPG
Đại tá Nguyễn Lương Khuyên tặng quà đến các cháu học sinh giỏi

Chính ủy Lữ đoàn 127 mong muốn các quân nhân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, gắn bó xây dựng đơn vị. Đồng thời, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; thực hiện tốt các nền nếp, chế độ; tích cực học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin liên quan
NAM KHÔI

Từ khóa

Vùng 5 Hải quân Lữ đoàn 127 “Xuân chung tay giữ biển - Tết thắm tình quân dân”

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn