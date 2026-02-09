Lữ đoàn 127 tổ chức chương trình “Xuân chung tay giữ biển - Tết thắm tình quân dân”

Đại tá Nguyễn Lương Khuyên tặng quà đến thân nhân thương binh trong đơn vị

Tại chương trình, Lữ đoàn 127 đã trao 45 phần quà với tổng trị giá hơn 25 triệu đồng tặng các quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, thân nhân thương binh và các cháu học sinh giỏi là con của quân nhân trong đơn vị.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Lương Khuyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 127, nhấn mạnh những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện tình cảm, sự quan tâm, là nguồn động viên tinh thần thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để cán bộ, chiến sĩ và gia đình yên tâm lao động, công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Lương Khuyên tặng quà đến các cháu học sinh giỏi

Chính ủy Lữ đoàn 127 mong muốn các quân nhân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, gắn bó xây dựng đơn vị. Đồng thời, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; thực hiện tốt các nền nếp, chế độ; tích cực học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

NAM KHÔI