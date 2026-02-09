Xã hội

Hà Nội: Cháy nhà 5 tầng, cảnh sát kịp thời hướng dẫn 15 người thoát nạn

SGGPO

Khoảng hơn 22 giờ ngày 8-2, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo cháy tại căn nhà ở kết hợp kinh doanh cà phê ca nhạc số 65 ngõ 185 Trung Thôn, xã Đông Anh.

Công an TP Hà Nội điều động 6 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe tải chở phương tiện cùng 45 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chữa cháy xác định khu vực tầng 3 có nhiều khói, khí độc phát tán lên các tầng trên và có người mắc kẹt bên trong.

447.jpg
Hiện trường vụ cháy

Đến khoảng 22 giờ 25 phút, lực lượng chữa cháy cứu và hướng dẫn 9 người thoát nạn xuống dưới an toàn; đồng thời đưa 6 người lên khu vực sân thượng thoáng ở tầng mái. Khoảng 22 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt, ngăn không để cháy lan. Sau khi kiểm tra hiện trường bảo đảm an toàn, lực lượng chữa cháy đưa 6 người từ tầng mái xuống đất an toàn.

Thông tin ban đầu, căn nhà bị cháy cao 5 tầng, 1 tum, diện tích khoảng 90m²/tầng. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra, xác minh.

446.jpg
Lực lượng chữa cháy tiếp cận tầng bị cháy

Sáng 9-2, Công an TP Hà Nội cho biết đã thành lập bổ sung và tổ chức công tác thường trực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại nhiều vị trí trên địa bàn. Từ vụ cháy ở xã Đông Anh, việc thành lập phân đội chữa cháy tại thôn Trung Thôn đã rút ngắn khoảng cách đến hiện trường gần 8km, qua đó tận dụng tối đa “thời gian vàng” trong chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Tin liên quan
GIA KHÁNH

Từ khóa

Cháy nhà 5 tầng Hướng dẫn 15 người thoát hiểm vụ cháy Thành lập phân đội chữa cháy

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn