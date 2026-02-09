Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67

Sáng 9-2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 9-2, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công rực rỡ, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026), 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội (6-1-1946 – 6-1-2026) và trước thềm Tết Bính Ngọ 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, thay mặt Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thành kính dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trò chuyện với cán bộ, nhân viên Ban quản lý Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trò chuyện với cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, nhà cách mạng kiệt xuất, có uy tín lớn đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc trên thế giới. Người đã đặt nền móng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nguyện nỗ lực thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đồng hành chặt chẽ cùng Chính phủ, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm để kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến tạo thể chế phát triển toàn diện, trước mắt là thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội tặng quà tết tới tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp năm mới, Chủ tịch Quốc hội gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh; tin tưởng đơn vị sẽ tiếp tục làm tốt công tác gìn giữ, bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản vô giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế.

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội Việt Nam - 80 năm một chặng đường vẻ vang", trưng bày 120 hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật gốc quý giá, lần đầu tiên được giới thiệu đến công chúng.

Trong năm, khu di tích đã đón gần 2,6 triệu lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghiên cứu, học tập.

Tin liên quan Chủ tịch nước Lương Cường cùng đại biểu kiều bào dâng hương tại Tượng đài Vua Lý Thái Tổ

ANH PHƯƠNG