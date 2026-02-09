Dự báo chiều 9-2, miền Bắc giảm mưa và tạnh ráo

Theo cơ quan khí tượng - thủy văn, từ sáng đến trưa 9-2, Hà Nội và miền Bắc còn mưa rét diện rộng, chiều giảm mưa và tạnh ráo nhưng rét đậm vẫn duy trì.

Sáng 9-2, Hà Nội và nhiều tỉnh ở miền Bắc tiếp tục có mưa, nền nhiệt thấp, tăng mức độ rét buốt. Nhiệt độ Hà Nội vào lúc 4 đến 7 giờ là 12 độ C (mức phổ biến).

Mưa kéo dài kèm nền nhiệt thấp, khiến sinh hoạt, đi lại và hoạt động mưu sinh của người dân bị ảnh hưởng. Nhiều tiểu thương, người lao động, cho biết việc buôn bán ngoài trời, chăm sóc cây cảnh, hoa đào và đi lại dịp cuối năm gặp khó khăn do mưa kéo dài từ ngày 8 đến sáng 9-2.

Hà Nội mưa rét diện rộng sáng 9-2. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, do không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao còn duy trì, ngày 9-2, Bắc bộ và Thanh Hóa đến Nghệ An nhiều mây, có mưa. Từ chiều 9-2, mưa giảm dần, trời khô ráo hơn về tối và đêm.

Tuy nhiên, miền Bắc vẫn rét đậm. Nhiệt độ tại Bắc bộ trưa và chiều nay khoảng 15-17 độ C, tối và đêm giảm còn 12-15 độ C, vùng núi 10-13 độ C, một số nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ Hà Nội tối 9-2 khoảng 15 độ C. Khu vực núi cao như Sa Pa, Y Tý, Mẫu Sơn có nơi dưới 3 độ C, nguy cơ rét hại, ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi.

Cơ quan khí tượng cho biết, trong những ngày tới, khi không khí lạnh suy yếu dần, nền nhiệt ở miền Bắc có xu hướng nhích lên nhưng trời vẫn rét vào đêm và sáng sớm.

Các khu vực khác, từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng có mưa rải rác, lượng mưa không lớn. Tây Nguyên ngày nắng, đêm và sáng rét. Nam bộ hôm nay nắng nhiều, miền Đông có nơi 33-34 độ C, đêm nhiệt độ giảm, thời tiết dễ chịu hơn.

Cơ quan khí tượng lưu ý người dân ở miền Bắc giữ ấm cơ thể, chủ động các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi. Ngư dân ven biển theo dõi dự báo gió mạnh và nhiễu động thời tiết trên Biển Đông trong những ngày tới để đảm bảo an toàn khi hoạt động trên biển.

PHÚC VĂN