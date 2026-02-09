Xã hội

Viện trưởng VKSND TPHCM trao quà tết cho trẻ em khó khăn, hộ cận nghèo

Ngày 9-2, đoàn đại biểu Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) TPHCM do đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết tại xã Cần Giờ, phường Khánh Hội và trao quà cho các em học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Lê Văn Hùng, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ VKSND TPHCM; Đồng Thị Hiền, Chánh Văn phòng VKSND TPHCM; Ngô Thị Chất, Viện trưởng VKSND khu vực 6; Lê Thị Đông, Viện trưởng VKSND khu vực 2 cùng các cán bộ, công chức ngành Kiểm sát Thành phố.

IMG_0905.jpeg
Đoàn đại biểu VKSND TPHCM thăm, chúc tết tại xã Cần Giờ. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Văn Đông gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo và nhân dân xã Cần Giờ, phường Khánh Hội; đồng thời bày tỏ mong muốn các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chăm lo tốt đời sống nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trong năm mới.

Lãnh đạo các địa phương cũng gửi lời cảm ơn trước sự quan tâm, đồng hành của VKSND TPHCM trong các hoạt động an sinh xã hội, góp phần sẻ chia khó khăn với người dân và các đối tượng yếu thế trên địa bàn.

IMG_0898.jpeg
Đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TPHCM tặng quà tết cho các em học sinh Trường chuyên biệt Cần Thạnh (xã Cần Giờ). Ảnh: CẨM NƯƠNG

Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, VKSND TPHCM luôn quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội. Truyền thống tốt đẹp “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” được tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động ngành Kiểm sát Thành phố gìn giữ và phát huy qua nhiều năm.

Đến thăm Trường chuyên biệt Cần Thạnh (xã Cần Giờ), đoàn công tác thăm hỏi, động viên đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường đang ngày đêm tận tụy chăm sóc, dạy dỗ các em học sinh khiếm khuyết. Đoàn đã trao tặng nhiều phần quà đến các em học sinh với mong muốn góp thêm niềm vui, giúp các em đón một mùa xuân ấm áp hơn.

Dịp này, đoàn cũng đến thăm, chúc tết và trao quà cho các cháu mồ côi, hộ cận nghèo và lực lượng an ninh cơ sở có hoàn cảnh khó khăn tại phường Khánh Hội. Đồng chí Lê Văn Đông đã gửi lời thăm hỏi, động viên, mong các gia đình tiếp tục vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

>> Một số hình ảnh trong chương trình. Ảnh: CẨM NƯƠNG

3259576654932228884 (1).jpg
Bí thư Đảng uỷ xã Cần Giờ gửi lời cảm ơn đồng chí Viện trưởng VKSND TPHCM
IMG_0904.jpeg
Đoàn đại biểu tặng quà cho các thầy cô giáo Trường chuyên biệt Cần Thạnh (xã Cần Giờ)
IMG_0903.jpeg
Những phần quà tết nghĩa tình góp phần mang cái tết ấm áp hơn đến cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
IMG_0907.jpeg
Đoàn đã đến thăm, chúc tết tại phường Khánh Hội
IMG_0901.jpeg
Trao các phần quà tết cho học sinh khó khăn tại phường Khánh Hội
1264788880806889559.jpg
Trao tặng quà tết đến lực lượng an ninh trật tự cơ sở
IMG_0902.jpeg
Hơn 400 phần quà tết đã được VKSND TPHCM trao tặng trong chương trình
CẨM NƯƠNG

VKSND TPHCM Lê Văn Đông trao quà tết Xã Cần Giờ chăm lo tết

