Khánh Hòa: Cháy hơn 40ha mía sắp thu hoạch

Chiều 9-2, lãnh đạo UBND xã Ninh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy rẫy mía tại thôn Triệu Phong 1, gây thiệt hại nặng cho nông dân.

Cháy rẫy mía tại thôn Triệu Phong 1, xã Ninh Sơn. Ảnh: CÔNG AN XÃ NINH SƠN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, do thời tiết nắng nóng, gió mạnh, ngọn lửa lan nhanh, thiêu rụi hơn 40ha mía đang trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch.

Nhiều hộ dân cho biết đây là nguồn thu nhập chính nên vụ cháy gây thiệt hại khiến bà con vô cùng lo lắng.

Hiện các cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngay sau vụ cháy, Công an xã Ninh Sơn cảnh báo thời tiết khô hạn kéo dài khiến lá, thân mía dễ bắt lửa nên người dân hạn chế sử dụng lửa gần rẫy mía và kịp thời báo lực lượng chức năng khi phát hiện cháy.

HIẾU GIANG