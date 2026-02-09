Quảng Ngãi: Xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên đèo Lò Xo

Tối 9-2, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Đăk Plô (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đã huy động lực lượng phối hợp với Trạm CSGT Ngọc Hồi (Phòng CSGT tỉnh Quảng Ngãi) và các đơn vị liên quan hỗ trợ chữa cháy, giải cứu hàng hóa trên một xe tải gặp nạn.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CSGT cung cấp

Clip vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, tại Km 1425+800 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua đèo Lò Xo (thuộc xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi), ông Phạm Văn Sâm (SN 1985, trú phường Thị Nại, tỉnh Gia Lai) điều khiển ô tô đầu kéo kéo theo rơ-moóc, lưu thông theo hướng Quảng Ngãi đi Đà Nẵng, trên xe chở bột mì. Khi đến khu vực này, xe bất ngờ bốc cháy, tài xế nhanh chóng cho xe tấp vào lề đường.

Tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm phần đầu xe. Lực lượng CSGT cùng các đơn vị đã khẩn trương triển khai phương án chữa cháy.

Vụ cháy đã được khống chế

Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, vụ cháy cơ bản đã được khống chế. Các lực lượng chức năng vẫn đang hỗ trợ tài xế đưa hàng hóa trên xe xuống để bảo đảm an toàn.

HỮU PHÚC