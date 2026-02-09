Xã hội

Quảng Ngãi: Xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên đèo Lò Xo

SGGPO

Tối 9-2, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Đăk Plô (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đã huy động lực lượng phối hợp với Trạm CSGT Ngọc Hồi (Phòng CSGT tỉnh Quảng Ngãi) và các đơn vị liên quan hỗ trợ chữa cháy, giải cứu hàng hóa trên một xe tải gặp nạn.

896264353164978800.jpg
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CSGT cung cấp
Clip vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, tại Km 1425+800 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua đèo Lò Xo (thuộc xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi), ông Phạm Văn Sâm (SN 1985, trú phường Thị Nại, tỉnh Gia Lai) điều khiển ô tô đầu kéo kéo theo rơ-moóc, lưu thông theo hướng Quảng Ngãi đi Đà Nẵng, trên xe chở bột mì. Khi đến khu vực này, xe bất ngờ bốc cháy, tài xế nhanh chóng cho xe tấp vào lề đường.

Tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm phần đầu xe. Lực lượng CSGT cùng các đơn vị đã khẩn trương triển khai phương án chữa cháy.

681683849182308609.jpg
Vụ cháy đã được khống chế

Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, vụ cháy cơ bản đã được khống chế. Các lực lượng chức năng vẫn đang hỗ trợ tài xế đưa hàng hóa trên xe xuống để bảo đảm an toàn.

HỮU PHÚC

Từ khóa

Quảng Ngãi Đà Nẵng cháy xe đèo Lò Xo

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn